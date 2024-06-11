非首次惹議！潮州副站長「舉槍」自拍槓酸民 台鐵政風將介入調查

台鐵潮州站一名邱副站長經常會拍下旅客違規行為，並將畫面分享到YT頻道，引起兩派論戰，日前該邱姓副站長更發出「舉槍」文嗆酸民，引發爭議。台鐵公司表示，潮州邱姓員工下班時間於YouTube個人頻道與網友對話屬個人行為，但此舉恐涉及恐嚇及公然侮辱，後續政風會介入調查。

台鐵潮州邱副站長日前上傳一段影片，質疑一名女乘客等車位置影響其他乘客動線，多次要求她離開，女乘客不滿回應「莫名其妙」後，遭邱副站長喊要解除契約不載，對方才配合離開，該影片引發兩派網友論戰。

近期邱副站長又上傳一則影片，質疑一名女乘客疑似逃票卻不補票，女乘客表示睡過頭才坐過站，兩人爭執甚至驚動警方，後續女乘客也配合補票，但欲重新買票搭車，卻遭邱副站長解除契約不予載乘。

爭議不斷的邱副站長今被網友挖出日前貼文，文章中寫「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了」、「宵小那招沒用啦，我內心若不強韌，怎敢小蝦米鬥大鯨魚？怎敢直接上有民進黨發言人在場的公視節目？」，貼文中還附上1張拿槍指著大家的照片。

台鐵表示，有關潮州站邱姓員工利用上班時間拍攝工作影片經營個人YouTube頻道，如未涉有營利或兼職行為，也未違反公務員服務法第14條規定，而邱姓員工利用下班時間在YouTube個人頻道與網民的對話，應屬個人行為。

針對女乘客遭懷疑逃票不補票，事後欲重新買票搭車卻遭拒載一事，台鐵公司指出，根據台鐵運送規章，應是要求乘客補5成區間的票價後，「要免費載送回去」，但該邱姓員工不僅加收女乘客二分之一票價，還將女乘客趕出去，拒絕載送，此行為已逾越規章，另外，邱姓員工將影像公諸於世，也有公然侮辱的問題。

台鐵表示，台鐵為公眾運具，本就該協助載送民眾，按照鐵路運輸規則，除非旅客違反8項規定，才能拒絕運送，沒有違反風氣良俗等規定，沒有資格拒絕運送。