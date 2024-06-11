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水質監測及緊急應變規畫不足 高屏2快環評初審未通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，環評委員表示，開發單位應研擬若灌漿廢水溢入高屏溪的緊急應變措施及監測，本案經決議補正再審。截取自環評書件
環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，環評委員表示，開發單位應研擬若灌漿廢水溢入高屏溪的緊急應變措施及監測，本案經決議補正再審。截取自環評書件

高雄-屏東間東西向聯外快速運輸走廊不足，缺乏跨越高屏溪橋梁，加上現有道路已呈現交通壅塞，環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，環評委員表示，開發單位應研擬若灌漿廢水溢入高屏溪的緊急應變措施及監測，本案經決議補正再審。

開發單位交通部公路局南區公路新建工程分局表示，高屏東西向第2快速公路為地區性服務交流道，加上高屏地區相關產業園區發展蓬勃，因此當地須便捷利用及跨越高屏溪的交通服務功能，本案主線全長約22.6公里，設置8處交流道，且採分段分標進行施工，工期約4.5年。

有環評委員會議中指出，跨越高屏溪橋座施工時，對下游自來水取水口的水質影響應有量化評估與具體防制(治)措施，尤其灌漿廢水中含有鈣、鈉、鎂等離子，在枯水期若沒有足夠的水稀釋，恐引發下游居民的用水安全，要求強化跨溪流橋梁落墩於施工期間對溪流水質與水域生態的影響評估及減輕措施，以及在工區下游200公尺範圍內增設水質監測點位。

另有環委也要求，應加強仁武斷層對本計畫的可能影響，補充施工、營運期間遭受地質災害的應變計畫，以及研擬施工期間隧道坍方的緊急應變措施、加強營運期間對鄰近區域平面道路交通衝擊影響評估等。

至於替代方案部分，開發單位指出，交通改善方案將進行台1線或台88線改善，本案高屏2快為新闢道路，施工不影響台1線及台88線服務水準，經洽台1線及台88線道路公路局南區養護工程分局，目前對台1線與台88線並無相關改計畫規劃或進行中，仍建議採用主方案。

本案在開發單位承諾補充上述水域影響評估減輕措施，以及交通相關影響評估下，本案經決議補正再審。

環評 高屏溪

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