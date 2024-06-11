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三鶯線延伸八德綜規過關 桃園捷運局：拚核定後9年通車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院國家發展委員會今通過捷運三鶯線延伸桃園八德的綜合規劃案，未來桃園將有3條捷運路線可往返雙北。圖／桃園市捷運工程局提供
行政院國家發展委員會今通過捷運三鶯線延伸桃園八德的綜合規劃案，未來桃園將有3條捷運路線可往返雙北。圖／桃園市捷運工程局提供

行政院國家發展委員會今天通過捷運三鶯線延伸桃園八德的綜合規劃案，消息傳回桃園，地方期待建設加速帶動城市發展繁榮；桃園市捷運工程局長劉慶豐表示，綜合規劃案接下來還要送行政院核定，力拼核定後9年通車。

桃園近年通勤往返雙北民眾增加，八德、大溪地區居民多半依賴國道客運或自行開車往返2地，桃園升格之前，縣府2013年就委託新北市政府擔任主管，推動捷運三鶯線終點站（LB12鶯桃福德站）延伸至桃園八德銜接桃園捷運綠線G04站，盼2大都會捷運系統發揮加乘效益，擴大北桃都會生活圈範圍。

三鶯線延伸八德案2019年11月通過可行性研究，2023年11月通過環評，昨天通過國發會綜合規劃，未來還要送行政院核定，細部設計與規畫都還要進行，但目前沿線規畫有3個站點，分別位於八德區福德一路與和強路口附近、和平路與豎啣埤周邊與介壽路二段近金和路口。

桃運工程局劉慶豐局長表示，綜合規劃案今天獲國發會審查通過後，將再續陳行政院核定，以核定後9年通車為目標，全力推動計畫。另外，桃園捷運綠線主線及新北捷運三鶯線均已施工中，捷運三鶯線延伸八德擔負桃園與雙北捷運路網連結的南軸幹線，僅用4公里的距離，就可串聯本市「三心六線」及雙北市「三環六線」捷運路網，擴大大眾運輸服務版圖，呼應中央2050淨零碳排政策，串聯北北桃生活圈的目標近在咫尺。

捷運三鶯線延伸八德綜合規劃案全長約4公里，沿線設有3站。圖／桃園市捷運工程局提供
捷運三鶯線延伸八德綜合規劃案全長約4公里，沿線設有3站。圖／桃園市捷運工程局提供

三鶯線 新北捷運

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