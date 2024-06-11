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40歲乳癌患者手術盼留左胸「愛的刺青」 醫師為她圓夢
一位40歲女性左乳罹患乳癌，必須進行手術和放射治療特。她拜託醫師不要破壞她胸部的刺青，因為那是她和先生相識時愛的見證。澄清醫院中港院區放射腫瘤科主任許維中和醫療團隊，在患者接受25次光子刀放射治療期間，特別將放射劑量調控在安全有效的範圍，不但沒有破壞刺青，目前追蹤也未再發現癌細胞蹤跡。
許維中說，患者去年七月發現自己左側乳房外上方有不明腫塊，經診斷是約1.3公分的腫瘤。接受乳房保留手術時發現前哨淋巴腺轉移，所以也同時進行腋下淋巴廓清手術。手術後並進行化療治療，也因為淋巴轉移，術後放射治療也是必要的。
他說，患者胸前有一整片漂亮的刺青，因此在患者接受光子刀放射治療前，特別先做放射治療皮膚照護的衛教，並利用電腦精準運算，將放射劑量調控在安全又有效的範圍，每周進行5次光子刀治療。25次的療程後，不但沒有破壞她的刺青，目前追蹤檢查也無癌細胞蹤跡。
許維中說，乳癌術後的放射線治療，不但精準追殺術後可能殘留的癌細胞，也可以降低局部乳癌復發的風險。尤其，當癌細胞已轉移腋下淋巴，針對淋巴區域進行放射治療更是重要。
患者在手術、化學治療和放射治療後，對於依然保留了她最愛的刺青圖騰，對澄清醫院醫療團隊表示感激。許維中說，此案是他行醫以來首見，但也證明，隨著醫療技術的進步，打造個人化的乳癌治療已是可行。
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