3縣市高溫警訊！周六前慎防午後雷雨 4地區高溫可達36度

未來一周仍持續受到西南風影響，中央氣象署預報員葉致均表示，周六前，苗栗以南及午後山區有不定時短暫陣雨或雷雨，周日太平洋高壓增強，各地天氣型態以午後雷陣雨為主，下周一起各地天氣大致為多雲到晴，但中南部仍有降雨機率；溫度部分白天高溫31至34度，部分地區可達35度以上，甚至36度高溫。

氣象署今下午5時24分，針對台北市、新北市、台東縣出現高溫黃色燈號。氣象署表示，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生機率，明中午前，台北市、新北市、台東縣地區為黃色燈號。

葉致均說明，西南風影響將持續到本周日。周六（15日）以前，由於西南風偏強，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，夜晚至清晨、上午，沿海地區至平地均要慎防在海面上產生對流造成的降雨；其他地區大致多雲，午後大台北東側、宜蘭地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周日（16日）西南風強度逐漸減弱，太平洋高壓逐漸增強，各地天氣以午後雷陣雨為主，中南部上午仍要注意局部短暫陣雨；下周一起太平洋高壓再增強，環境風場為偏南風，各地天氣型態為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部清晨仍有降雨機率。

前中央氣象局長鄭明典今在臉書轉發民眾分享的照片表示，台北天空的「莢狀雲」，表示山頂高度有強風，看來南風吹到北台灣。

葉致均表示，今天台北地區有觀察到莢狀雲，而造成莢狀雲現象的原因，是因為中低層強烈的西南風過山時，在台北盆地產生波動與混合作用，因此才會形成壯觀的「莢狀雲」；葉致均說，會出現莢狀雲，通常代表有濕暖天氣上來，且西南風速度偏強，未來一周天氣型態都差不多，近期民眾還有機會觀測到莢狀雲。

溫度部分，葉致均指出，未來一周白天高溫為31至34度，周六前因西南風較強，東南部有焚風，另大台北、花東縱谷、中南部靠山區也有可能出現35度以上，甚至36度的高溫。