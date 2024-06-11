快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

3縣市高溫警訊！周六前慎防午後雷雨 4地區高溫可達36度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署今下午5時24分，針對台北市、新北市、台東縣出現高溫黃色燈號。本報資料照片
氣象署今下午5時24分，針對台北市、新北市、台東縣出現高溫黃色燈號。本報資料照片

未來一周仍持續受到西南風影響，中央氣象署預報員葉致均表示，周六前，苗栗以南及午後山區有不定時短暫陣雨或雷雨，周日太平洋高壓增強，各地天氣型態以午後雷陣雨為主，下周一起各地天氣大致為多雲到晴，但中南部仍有降雨機率；溫度部分白天高溫31至34度，部分地區可達35度以上，甚至36度高溫。

氣象署今下午5時24分，針對台北市、新北市、台東縣出現高溫黃色燈號。氣象署表示，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生機率，明中午前，台北市、新北市、台東縣地區為黃色燈號。

葉致均說明，西南風影響將持續到本周日。周六（15日）以前，由於西南風偏強，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，夜晚至清晨、上午，沿海地區至平地均要慎防在海面上產生對流造成的降雨；其他地區大致多雲，午後大台北東側、宜蘭地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周日（16日）西南風強度逐漸減弱，太平洋高壓逐漸增強，各地天氣以午後雷陣雨為主，中南部上午仍要注意局部短暫陣雨；下周一起太平洋高壓再增強，環境風場為偏南風，各地天氣型態為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部清晨仍有降雨機率。

前中央氣象局長鄭明典今在臉書轉發民眾分享的照片表示，台北天空的「莢狀雲」，表示山頂高度有強風，看來南風吹到北台灣。

葉致均表示，今天台北地區有觀察到莢狀雲，而造成莢狀雲現象的原因，是因為中低層強烈的西南風過山時，在台北盆地產生波動與混合作用，因此才會形成壯觀的「莢狀雲」；葉致均說，會出現莢狀雲，通常代表有濕暖天氣上來，且西南風速度偏強，未來一周天氣型態都差不多，近期民眾還有機會觀測到莢狀雲。

溫度部分，葉致均指出，未來一周白天高溫為31至34度，周六前因西南風較強，東南部有焚風，另大台北、花東縱谷、中南部靠山區也有可能出現35度以上，甚至36度的高溫

葉致均表示，目前雖還在梅雨季的範圍，但北風鋒面要南下的機率愈來愈低，降雨也會愈來愈少；另提醒這幾天西南風較強，東南部有焚風發生機率，金門、馬祖地區有低雲或霧影響能見度。

氣象署表示，會出現莢狀雲，通常代表有濕暖天氣上來，且西南風速度偏強，未來一周天氣型態都差不多，近期民眾還有機會觀測到莢狀雲。圖為今年4月台東大武鄉天空出現莢狀雲（飛碟雲），引起民眾討論。圖／民眾提供
氣象署表示，會出現莢狀雲，通常代表有濕暖天氣上來，且西南風速度偏強，未來一周天氣型態都差不多，近期民眾還有機會觀測到莢狀雲。圖為今年4月台東大武鄉天空出現莢狀雲（飛碟雲），引起民眾討論。圖／民眾提供

氣象署 雷雨 高溫

延伸閱讀

南部兩縣市大雷雨轟 台北、台東恐36度以上

夏天連續高溫要來了！ 吳聖宇：下周梅雨季告一段落溫度再升高

西南風持續影響 南部及午後山區留意大雨

天氣風險：中南部清晨到上午留意短暫陣雨 下周雨區往西擴展

相關新聞

寶林茶室「邦克列酸」奪6人命 台南女成唯一存活重症案例

三月底爆發的寶林茶室食物中毒案，今日再增1死，一共6死。第六名死亡個案下午一度傳出死訊，但又經過疾管署澄清，最終在下午近...

買氣仍低迷「蛋價再跌3元」 公會喊話餐飲業降價：業者蛋多到餵豬

雞蛋買氣依舊不佳，台北市蛋商公會表示，本周產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，蛋價連5降續創近2年來新...

50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.1萬劑

疾管署在5月底開放50歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑...

挑對時間更有效！研究揭「黃金時段」運動最能降血糖、1類人效果明顯

對許多人來說，養成良好的運動習慣對體態跟健康都能有很大的幫助。近期，國外一項研究追蹤186名成年人，紀錄他們每天進行中度至劇烈強度的體能活動的時間。研究也揭開每天運動的「黃金時段」，而且若挑在該時段運動，更能降低血糖。...

3縣市高溫警訊！周六前慎防雷雨 4地區高溫可達36度

未來一周仍持續受到西南風影響，中央氣象署預報員葉致均表示，周六前，苗栗以南及午後山區有不定時短暫陣雨或雷雨，周日太平洋高...

兩岸禁團令成惡意螺旋 旅遊業者喊苦：為何要我們躲牆角偷吃飯？

禁團令放寬不解禁，暑假檔期約有2萬名國人能赴陸旅遊，但旅遊業者仍喊苦，認為兩岸出現報復性禁團的惡意螺旋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。