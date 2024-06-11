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18歲男性身高矮1.2公分？ 國健署：抽樣誤差

中央社／ 台北11日電

衛福部國民營養健康調查發現，2017到2020年18歲男性身高，較前4年略減1.2公分，國健署說明是抽樣誤差所致。醫師提醒，營養不足、生活作息不佳，甚至太陽曬不夠，都會影響身高。

根據衛生福利部國民健康署國民營養健康調查，2017到2020年18歲男性平均身高為172.1公分，較2013到2016年的173.3略減1.2公分；女生部分，則是自2013到2016年的160.7公分，略微上升0.5公分達161.2公分。

國健署監測研究及健康教育組研究人員告訴中央社記者，雖然從平均數上看來有差別，但因本調查是以抽樣方式進行，並非普查，因此可能會產生隨機誤差；若將標準誤差納入考慮，不論男性或女性身高，在前後2次調查中，都沒有顯著差異。

開業小兒專科醫師麥建方接受中央社記者電訪指出，影響兒童生長發育的因子很多，撇開家族、基因等因素不看，主要以營養、環境以及生活作息的影響最大。

尤其營養和生活作息，麥建方解釋，現在看到比較大的問題是肥胖率跟外食比例雙高，連帶使得國人缺鈣、缺鋅不在少數，且很多孩子吃了較多高鹽、高油、高糖的食物，尤其含糖飲料攝取過多，都會影響身高。

麥建方說，再來就是現在小朋友的睡眠時間受到嚴重壓縮，加上運動量不足，甚至曬太陽曬不夠，種種因素疊加之下，導致小朋友長不高。

他臨床觀察發現，通常只要能幫助孩子恢復正確的健康識能，包括一定要睡至少8到9小時、參考國健署健康餐盤吃足夠份量的蔬果、運動量平均每天至少1小時、每天3C產品使用小於1小時、儘量不要喝含糖飲料等，在體重控制、身高發展上，多半就能獲得改善。

「不是基因或某個器官有問題才叫生病。」麥建方提醒家長，對於健康的生活態度了解不足，同樣會造成健康問題；雖然平常學校也會宣導健康識能，但孩子不見得真的理解，也不確定有沒有做到位，醫師重要任務之一就是結合臨床症狀，例如健康數據、身高、體重等，進而判斷行為、健康識能是否出問題，給予正確觀念後，通常這些孩子就能健康回到社區。

國健署 醫師

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