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機場捷運飲水機水質有疑慮？ 桃捷公司：檢測最快今晚出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園大眾捷運股份有限公司委請桃園市環保局協助機場捷運沿線飲水機採樣送檢，水質檢測結果最快今晚出爐。圖／桃園市大眾捷運股份有限公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司委請桃園市環保局協助機場捷運沿線飲水機採樣送檢，水質檢測結果最快今晚出爐。圖／桃園市大眾捷運股份有限公司提供

桃園大眾捷運公司接獲民眾檢舉，內容指機場捷運沿線飲水機水質採樣檢測作業有瑕疵，無法確認飲用水是否安全無虞，端午連假暫停開放全線97部飲水機供民眾使用，直至昨天每站各挑一部飲水機更換濾心，才勉強恢復供水；桃捷公司表示，檢測報告晚上會陸續出爐，水質沒有問題就會重新開放。

桃捷表示，機捷沿線（含青埔、蘆竹機廠）飲水機均委外保養，水質採樣檢測也由委外廠商自行負責，但依照中央飲用水管理條例規定，飲用水採樣與檢測工作須有中央核發的許可證才能執行，委外廠商沒有許可證，理應交由其他業者處理，但廠商是逕自採檢送驗。

據了解，飲水機委外保養廠商曾向桃捷喊冤，聲稱誤解法令才會逕自採檢送驗，並非故意違規。

桃捷董事長沈志藏表示，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，供水也都有先煮沸，水質理應沒有問題，但因為業者採檢有瑕疵，安全起見，所以還是暫停供應。

桃捷表示，公司已請環保局協助飲水機採樣並交由SGS 台灣檢驗科技股份有限公司檢驗水質，另在每站各挑1部飲水機全面更換5道濾心，確保飲用水安全無虞後供一般民眾使用。採樣主要檢測飲用水的大腸桿菌數是否超標，結果最快今晚出爐，將視情況陸續開放。

沈志藏表示，關於委外廠商疏失，桃捷後續將視違規情節及合約內容究責，「該罰錢就罰錢，該扣款就扣款」，不會徇私。

桃捷 機場捷運 水質 飲水機

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