機場捷運飲水機水質有疑慮？ 桃捷公司：檢測最快今晚出爐

桃園大眾捷運公司接獲民眾檢舉，內容指機場捷運沿線飲水機水質採樣檢測作業有瑕疵，無法確認飲用水是否安全無虞，端午連假暫停開放全線97部飲水機供民眾使用，直至昨天每站各挑一部飲水機更換濾心，才勉強恢復供水；桃捷公司表示，檢測報告晚上會陸續出爐，水質沒有問題就會重新開放。

桃捷表示，機捷沿線（含青埔、蘆竹機廠）飲水機均委外保養，水質採樣檢測也由委外廠商自行負責，但依照中央飲用水管理條例規定，飲用水採樣與檢測工作須有中央核發的許可證才能執行，委外廠商沒有許可證，理應交由其他業者處理，但廠商是逕自採檢送驗。

據了解，飲水機委外保養廠商曾向桃捷喊冤，聲稱誤解法令才會逕自採檢送驗，並非故意違規。

桃捷董事長沈志藏表示，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，供水也都有先煮沸，水質理應沒有問題，但因為業者採檢有瑕疵，安全起見，所以還是暫停供應。

桃捷表示，公司已請環保局協助飲水機採樣並交由SGS 台灣檢驗科技股份有限公司檢驗水質，另在每站各挑1部飲水機全面更換5道濾心，確保飲用水安全無虞後供一般民眾使用。採樣主要檢測飲用水的大腸桿菌數是否超標，結果最快今晚出爐，將視情況陸續開放。

沈志藏表示，關於委外廠商疏失，桃捷後續將視違規情節及合約內容究責，「該罰錢就罰錢，該扣款就扣款」，不會徇私。