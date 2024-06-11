驚嚇！他信用卡訂房被加刷161萬元房間費 網安慰：飯店的手誤

現代人出遊訂旅館多數透過訂房網站，除了可省錢外，有時也可比較飯店房型的好壞。不過，有一位網友在Dcard 貼文分享自己經由訂房網站訂房，卻被通知加刷161萬元房間費用的經驗，驚嚇之餘想請問，有沒有其他人遇到類似狀況過。

原PO貼文中敘述自己前幾天用booking訂了飯店，金額是3980元，按以往經驗都會先被刷卡預留那筆金額，等入住後才會真的刷卡請款。他訂完飯店的隔天點進去booking看到刷卡無效的訊息，想說他應該不可能打錯信用卡卡號，於是查詢刷卡紀錄裡面出現了這筆161萬元的刷卡，幸好因為他信用卡的額度不夠，所以刷卡失敗，沒被扣款。

網友多數回應指向是飯店的錯誤，「絕對是飯店的人員按錯金額了，但他們仗著客人不知道飯店跟訂房平台的作業方式，在推卸責任」、「這個金額有可能就如上面所說的，單純是按錯金額」、「飯店櫃台路過，這確實是櫃台手刷卡號金額輸錯的問題」、「飯店用刷卡機刷你卡片預授權房費的時候，要先按信用卡機上幾個鈕，才會進到刷卡金額畫面，看起來『161』3980前面3個數字161是不小心重複按到，後面『3980』才是他想預授權信用卡的金額。如果被刷卡成功，金額錯誤，可以馬上跟銀行反應，銀行會跟飯店調資料確認」、「Booking是由飯店方刷卡，極有可能是飯店刷錯金額了」。

另有網友提醒這可能是一種詐騙手法，「應該是點到釣魚網站，被詐騙了」、「千萬不能回覆那個假訊息！這是詐騙，你收到刷卡無效的訊息是釣魚網站發送，完全仿照booking的樣子，他們用這招騙你說信用卡失效，要你換另一張信用卡，授權刷卡。我以前也收過，我直接用email詢問飯店，飯店回覆他們不會發這種訊息。因為訂房時已經約好扣款日期，在扣款日之前都不會發生費用」。

一位曾經被詐騙過的人分享自己的經驗說，「我遇過！不過我是刷了2萬多元，Booking顯示是800元，但單位是美金。Booking不給退，要我去找飯店，去了飯店後想說就入住，但飯店那邊找不到我的訂房資訊，查詢後才知道是因為飯店已經沒有房間可以入住，但Booking不會把物件下架，可是會把金額調高到一個不可思議，讓房客不會下訂，但他用的是美金符號，後來飯店有幫我退掉」。

有人以為信用卡額度低，不會被扣款成功，事實上也逃不過劫數。有網友分享「我額度很低，但被盜刷了額度的2倍，而且有成功。打去客服，客服也不知道原因，超奇怪。反正之後就鎖卡，重新申請」、「前一陣子BBC有報導，歐美很多人都被弄過，現在居然也搞到台灣也有了」。

同時也有人稱讚原PO「警覺心很高，很多人都不會注意到刷卡資訊，我覺得你很棒！」