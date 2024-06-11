快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月熱傷害較往年飆升1倍 6大高風險族群謹記「3字訣」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署長吳昭軍表示，民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其對於熱傷害6大高風險族群。本報資料照
國健署長吳昭軍表示，民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其對於熱傷害6大高風險族群。本報資料照

衛福部統計，今年4月因熱傷害就診231人次，相較於去年同期的111人次增長一倍以上。國健署長吳昭軍提醒，人體在天氣溫度高、濕度高的環境下，若汗水排不出體外，且水分攝取不夠，會讓體感溫度隨著升高，增加熱傷害的風險。民眾務必牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其熱傷害6大高風險族群更要小心。

端午連續假期後，開始進入夏季天氣。吳昭軍表示，民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其對於熱傷害6大高風險族群，都需要更加留心注意，高溫造成的熱傷害，對身體健康的影響與傷害。

且根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，今年4月因熱傷害就診人次為231人次，相較於去年同期，就診人次111人次，增加1倍以上。

6大高風險族群：

1.嬰幼童

2.65歲以上長者

3.慢性病患者

4.戶外工作者

5.運動員

6.體重過重者

預防熱傷害3字訣：

保持「涼」爽：

1.衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服；戶外活動者，可依個人需求，適度選用防曬用具，且能具有散熱效果。

2.避免陽光直射：在室內，窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留在車上，不論車內有無空調，都有一定的危險性。

3.加強散熱：增加環境空氣流通、灑水降溫或加強通風設施及採用空氣調節器等方式。

4.適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；若是在戶外工作者雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。

「補」充分水分：

1.定時補充水分：不可等到口渴才補充水分，且保持每天喝至少2000c.c.白開水的好習慣，另外，可依活動強度、身體狀況、氣候環境等而適度調整，但患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在上述的補充水分建議原則。

2.補充電解質：若長時間從事高強度的活動或工作者，身體勢必流失大量的水分及電解質，這時候就需要適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況；另，有鹽分攝取限制者，應遵循醫師的相關建議。

3.避免亂補充：切勿選擇補充含酒精、咖啡因及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

提高警覺「心」：

1.留心氣象預報：留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。

2.注意身心狀況：戶外活動者、運動員等，應隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，請儘快休息並補充水分。

3.緊急送醫治療：如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，應立即就醫，尋求專業的協助。

根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，今年4月因熱傷害就診人次為231人次，相較於去年同期，就診人次111人次，增加1倍以上。圖／國健署提供
根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，今年4月因熱傷害就診人次為231人次，相較於去年同期，就診人次111人次，增加1倍以上。圖／國健署提供

高溫

延伸閱讀

衛福部推生育規劃手冊 女大生甜喊：生小孩是浪漫的事

工作使人肥胖？ 高達6成男性工作者「肥胖、過重」

從不吸菸手抖到聞菸味想吐 27歲男戒菸50天將抱回30萬元

9成腦中風可預防 8大高風險因子有3項就要注意

相關新聞

寶林茶室「邦克列酸」奪6人命 台南女成唯一存活重症案例

三月底爆發的寶林茶室食物中毒案，今日再增1死，一共6死。第六名死亡個案下午一度傳出死訊，但又經過疾管署澄清，最終在下午近...

買氣仍低迷「蛋價再跌3元」 公會喊話餐飲業降價：業者蛋多到餵豬

雞蛋買氣依舊不佳，台北市蛋商公會表示，本周產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，蛋價連5降續創近2年來新...

50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.1萬劑

疾管署在5月底開放50歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑...

挑對時間更有效！研究揭「黃金時段」運動最能降血糖、1類人效果明顯

對許多人來說，養成良好的運動習慣對體態跟健康都能有很大的幫助。近期，國外一項研究追蹤186名成年人，紀錄他們每天進行中度至劇烈強度的體能活動的時間。研究也揭開每天運動的「黃金時段」，而且若挑在該時段運動，更能降低血糖。...

3縣市高溫警訊！周六前慎防午後雷雨 4地區高溫可達36度

未來一周仍持續受到西南風影響，中央氣象署預報員葉致均表示，周六前，苗栗以南及午後山區有不定時短暫陣雨或雷雨，周日太平洋高...

兩岸禁團令成惡意螺旋 旅遊業者喊苦：為何要我們躲牆角偷吃飯？

禁團令放寬不解禁，暑假檔期約有2萬名國人能赴陸旅遊，但旅遊業者仍喊苦，認為兩岸出現報復性禁團的惡意螺旋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。