4月熱傷害較往年飆升1倍 6大高風險族群謹記「3字訣」
衛福部統計，今年4月因熱傷害就診231人次，相較於去年同期的111人次增長一倍以上。國健署長吳昭軍提醒，人體在天氣溫度高、濕度高的環境下，若汗水排不出體外，且水分攝取不夠，會讓體感溫度隨著升高，增加熱傷害的風險。民眾務必牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其熱傷害6大高風險族群更要小心。
端午連續假期後，開始進入夏季天氣。吳昭軍表示，民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其對於熱傷害6大高風險族群，都需要更加留心注意，高溫造成的熱傷害，對身體健康的影響與傷害。
且根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，今年4月因熱傷害就診人次為231人次，相較於去年同期，就診人次111人次，增加1倍以上。
6大高風險族群：
1.嬰幼童
2.65歲以上長者
3.慢性病患者
4.戶外工作者
5.運動員
6.體重過重者
預防熱傷害3字訣：
保持「涼」爽：
1.衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服；戶外活動者，可依個人需求，適度選用防曬用具，且能具有散熱效果。
2.避免陽光直射：在室內，窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留在車上，不論車內有無空調，都有一定的危險性。
3.加強散熱：增加環境空氣流通、灑水降溫或加強通風設施及採用空氣調節器等方式。
4.適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；若是在戶外工作者雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。
「補」充分水分：
1.定時補充水分：不可等到口渴才補充水分，且保持每天喝至少2000c.c.白開水的好習慣，另外，可依活動強度、身體狀況、氣候環境等而適度調整，但患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在上述的補充水分建議原則。
2.補充電解質：若長時間從事高強度的活動或工作者，身體勢必流失大量的水分及電解質，這時候就需要適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況；另，有鹽分攝取限制者，應遵循醫師的相關建議。
3.避免亂補充：切勿選擇補充含酒精、咖啡因及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。
提高警覺「心」：
1.留心氣象預報：留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。
2.注意身心狀況：戶外活動者、運動員等，應隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，請儘快休息並補充水分。
3.緊急送醫治療：如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，應立即就醫，尋求專業的協助。
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