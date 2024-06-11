4月熱傷害較往年飆升1倍 6大高風險族群謹記「3字訣」

衛福部統計，今年4月因熱傷害就診231人次，相較於去年同期的111人次增長一倍以上。國健署長吳昭軍提醒，人體在天氣溫度高、濕度高的環境下，若汗水排不出體外，且水分攝取不夠，會讓體感溫度隨著升高，增加熱傷害的風險。民眾務必牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其熱傷害6大高風險族群更要小心。

端午連續假期後，開始進入夏季天氣。吳昭軍表示，民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，尤其對於熱傷害6大高風險族群，都需要更加留心注意，高溫造成的熱傷害，對身體健康的影響與傷害。

且根據衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，今年4月因熱傷害就診人次為231人次，相較於去年同期，就診人次111人次，增加1倍以上。

1.衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服；戶外活動者，可依個人需求，適度選用防曬用具，且能具有散熱效果。

2.避免陽光直射：在室內，窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留在車上，不論車內有無空調，都有一定的危險性。

3.加強散熱：增加環境空氣流通、灑水降溫或加強通風設施及採用空氣調節器等方式。

4.適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；若是在戶外工作者雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。