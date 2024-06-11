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買氣仍低迷「蛋價再跌3元」 公會喊話餐飲業降價：業者蛋多到餵豬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本週雞蛋產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，蛋價連5降續創近2年來新低。本報資料照
本週雞蛋產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，蛋價連5降續創近2年來新低。本報資料照

雞蛋買氣依舊不佳，台北市蛋商公會表示，本周產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，蛋價連5降續創近2年來新低，再次喊話餐飲業者能適度降價拉抬低迷的買氣。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3569萬隻，每日生產量12萬1700箱（每箱約200顆），已超過國人每日12萬箱需求。

隨著時序進入夏季，同時也進入雞蛋的消費淡季，產量增加的同時導致剩蛋越來越多，台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，現況就是國內的雞蛋太多，不止雞蛋買氣差，綜觀整個市場很多農產品的買氣都不好，除了降價外，雖然現在產地有在自主淘汰寡產雞，但是蛋太多還是希望生產端能進一步控制數量，跌到後來雞農可能就會找政府幫忙。

劉威志說，現在產地價和批發價繼續跌，價格和蛋荒爆發之前的價格越來越接近，南部已經有業者的蛋多到直接載去餵豬，用低於行情的價格拋售也在發生，然而國內市場和需求就那麼大。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，產量過剩下蛋真的太多，現在只能透過降價刺激買氣，呼籲末端的餐飲業者降價增買氣，消費者才能在降價一事上有感。

蛋價 雞蛋 餐飲業

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