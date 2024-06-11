兩岸禁團令成惡意螺旋 旅遊業者喊苦：為何要我們躲牆角偷吃飯？

禁團令放寬不解禁，暑假檔期約有2萬名國人能赴陸旅遊，但旅遊業者仍喊苦，認為兩岸出現報復性禁團的惡意螺旋，已重傷我國旅宿產業。陸客來台觀光人數曾於104年達到343萬人次的高峰，如今已然斷炊，地方旅遊業者受訪時都興嘆，盼能政府儘速釋出善意，加速兩岸觀光交流。

禁團令放寬不解禁

去年底政府宣布將開放已禁4年的赴陸旅遊團，但今年2月7日政策急轉彎，再度祭出「禁團令」，不許招攬赴陸團，而且6月1日後通通不得出團，引發旅遊業者不滿，曾召開記者會痛批執政黨選前騙票。

後續，行政院適度放寬赴陸「禁團令」，觀光署長周永暉解釋，2月7日時規定是，3到5月間可以出團，6月1日後禁止出團。但據統計，在6到8月之間還有千餘團、近2萬名旅客還沒出團，甚至有旅行團是中秋節或明年過年才出團，為維護旅客權益，決放寬規定，讓旅行社6月1日後仍可出團。

旅團：應解除禁團令

行政院發言人陳世凱則提到，至今5月底，我國赴中國旅遊團客約13萬人次，但中國來台觀光團客仍掛零，在我方釋出6月起已招攬的團客仍可出團的務實善意後，希望中國也能釋出善意。

對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽就指出，行政院6月1日後的禁團令放寬但仍不解禁，意味著旅行社仍無法公開招募旅客，「明明我們可以坐在桌上吃飯，為什麼你要我們在牆角偷偷吃飯？這個部分是業界普遍心理面，我們還是強烈地要求政府能夠趕快把禁團令解除。」

國外資源挹注產業

針對兩岸關係惡化，雙方都祭出報復性手段，更出現觀光交流的困境。桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時受訪時表示，雖然對桃園而言，國際旅客比較少，但陸客來台還是會有外溢效應，帶動地方的民宿商機。他強調，所有地方都希望能夠兩岸能和平交流，尤其陸客在語言沒有隔閡，更是龐大的觀光資源。

高雄市導遊協會理事長程思誠受訪時也說，陸客沒來，對地方旅遊觀光、旅宿飯店業傷害都很大，沒有中國觀光客，幾乎就只剩下國旅，但國旅量能其實相當有限，且靠國旅就是「把錢從右口袋放在左口袋」，還是盼有外面的資源挹注進觀光產業。

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