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天數少加天氣差 端午連假國道車潮略減

中央社／ 台北11日電

高公局指出，今年端午連假受到天數較少影響，加上中南部天氣差，假期間國道全線雙向每日平均交通量為112.6百萬車公里，較去年同期略減2%。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據統計，今年端午連假國道全線雙向每日平均交通量為112.6百萬車公里（mvk），為平日年平均（92mvk）的1.2倍，較民國112年同期平均（114.7mvk）略減2%。

高公局指出，研判除受假期天數影響外，也受第2、3日中部及南部地區天氣影響，導致除了連假首日交通量較112年略增之外，其餘各日中長程旅次需求下降，交通量較112年皆呈現減少趨勢。

高公局表示，國5仍受403花蓮地震影響，雙向每日平均交通量減少約11%，其中蘇澳往花東地區交通量約減少35%。

壅塞狀況方面，高公局指出，西部國道每天壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里的路段數占全日時段路段比例）平均為1.1%，較112年同期的1.7%略減；國5南向平均壅塞比例為5.7%，較112年同期的14.0%大幅減少，北向平均壅塞比例為8.0%，也較112年同期的15.8%大幅減少。

國道 端午節 連假 高公局

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