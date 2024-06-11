快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

交通部修法減徵天災汽燃費 花蓮上千車輛年省3786萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年4月3日花蓮地震重創當地產業，連帶導致花蓮地區汽車運輸業營運受到衝擊。圖／公路局提供
今年4月3日花蓮地震重創當地產業，連帶導致花蓮地區汽車運輸業營運受到衝擊。圖／公路局提供

今年4月3日花蓮地震重創當地產業，連帶導致花蓮地區汽車運輸業營運受到衝擊，交通部預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」草案，得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，預計6月底發布實施，此次花蓮地震預估有1632輛營業車輛可受惠，一年可省下3786萬6328元。

行政院「0403震災復原重建方案」已納入汽車燃料使用費的稅費減免措施，交通部近日再修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」草案，增訂交通部得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響的營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，作為執行依據；該草案已於今天預告期滿，後續將依法制作業程序於6月底前完成法規修正發布。

交通部今表示，依預告修正第4條之1草案規定，有關減免徵對象、期間及額度，公路局已盤點將針對今年4月3日設籍花蓮縣且經公路主管機關核准九大運輸業營業車輛，免徵一年汽車燃料使用費（自2024年4月1日至2025年3月31日)，預計有1632輛營業車輛可受惠，其中以租賃小客車640輛最多、營業貨運曳引車596輛居次。

交通部指出，此次花蓮納入的九大運輸業營業車輛包括營業遊覽車大客車、租賃小客車（短租）、租賃小客貨車、租賃小貨車、營業大貨車、營業小貨車、營業大貨曳引車、營業貨櫃曳引車、營業貨運曳引車。

交通部也說，此次法規修正主要適用天災包括地震、颱風、豪雨，完成修正後，公路局會從優、從速、從簡將免徵汽車燃料使用費配套資訊函請相關運輸業。

交通部 地震 花蓮

延伸閱讀

不管中央有無振興補助 宜蘭花蓮端午連假住房率都很慘

花蓮富世國小女足隊踢出冠軍獎盃 建校百年最佳禮

獨／增臨停空間暫緩記點到期 4縣市0需求桃園完成率居末

花蓮市姐妹市日本高千穂町送暖 贈千羽鶴祈福打氣

相關新聞

寶林案增至6死！換肝女病況惡化 今下午離世

寶林案食物中毒案累積5人死亡，今天又傳出一名目前住在萬芳醫院，曾接受換肝手術46歲女性，病況惡化離世，衛生局表示，個案是...

寶林茶室「邦克列酸」奪6人命 台南女成唯一存活重症案例

三月底爆發的寶林茶室食物中毒案，今日再增1死，一共6死。第六名死亡個案下午一度傳出死訊，但又經過疾管署澄清，最終在下午近...

50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.1萬劑

疾管署在5月底開放50歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑...

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

南台灣梅雨鋒面持續「下對地方」，曾文、烏山頭及南化三座水庫蓄水量不斷攀升，南市上述3座水庫蓄水率更由原來3成提高至5成3...

形成原因不明！她削芒果驚見布滿「濃密腿毛」 專業網友喊別怕：絕對甜

夏天是芒果盛產的季節，香甜多汁的果肉深受許多大人、小孩喜愛，然而近日有網友買到長滿「濃密腿毛」的芒果，嚇到不知如何是好，很猶豫該不該吃…

南部兩縣市大雷雨轟 台北、台東恐36度以上

大雷雨來了！中央氣象署下午14時23分針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。