交通部修法減徵天災汽燃費 花蓮上千車輛年省3786萬元

今年4月3日花蓮地震重創當地產業，連帶導致花蓮地區汽車運輸業營運受到衝擊，交通部預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」草案，得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，預計6月底發布實施，此次花蓮地震預估有1632輛營業車輛可受惠，一年可省下3786萬6328元。

行政院「0403震災復原重建方案」已納入汽車燃料使用費的稅費減免措施，交通部近日再修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」草案，增訂交通部得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響的營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，作為執行依據；該草案已於今天預告期滿，後續將依法制作業程序於6月底前完成法規修正發布。

交通部今表示，依預告修正第4條之1草案規定，有關減免徵對象、期間及額度，公路局已盤點將針對今年4月3日設籍花蓮縣且經公路主管機關核准九大運輸業營業車輛，免徵一年汽車燃料使用費（自2024年4月1日至2025年3月31日)，預計有1632輛營業車輛可受惠，其中以租賃小客車640輛最多、營業貨運曳引車596輛居次。

交通部指出，此次花蓮納入的九大運輸業營業車輛包括營業遊覽車大客車、租賃小客車（短租）、租賃小客貨車、租賃小貨車、營業大貨車、營業小貨車、營業大貨曳引車、營業貨櫃曳引車、營業貨運曳引車。

交通部也說，此次法規修正主要適用天災包括地震、颱風、豪雨，完成修正後，公路局會從優、從速、從簡將免徵汽車燃料使用費配套資訊函請相關運輸業。