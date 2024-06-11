澎湖輪推海上嘉年華遊程 3梯次熱銷「不輸BLACKPINK賣票速度」

澎湖輪去年9月起開航，今年首度推出3梯次的「澎湖輪海上嘉年華遊程」，從高雄出發至澎湖，費用從經濟座位860元至臥鋪貴賓艙6000元不等，航行時間約4.5至6.5小時，旺季期間還加開夜航，方便民眾跳島旅遊。交通部航港局長葉協隆表示，若反應良好，未來常規航班將加入示範航班體驗活動，另考量北部民眾需求，也與觀光署討論納入新台馬輪，思考從基隆航行至澎湖的可能性。

航港局今舉辦「澎湖輪海上嘉年華遊程」啟動記者會，葉協隆表示，台航公司今年與旅行社合作，於7至9月推出3梯次、不同主題的「澎湖輪海上嘉年華旅程」，包含第1梯次7月26日至29日吉貝花火節、第2梯次8月30日至9月2日澎湖追風音樂燈光節、第3梯次9月20日至24日的101K跳島自行車嘉年華等，吸引不同族群旅客前往澎湖觀光。

葉協隆指出，澎湖輪自去年9月開航後，平均載客率約達5成，其中夜航特別受到歡迎，這次規畫的3個示範性的海上嘉年華活動，周五出發、周一回到本島，目前銷售情況熱烈，「不輸韓國女團BLACKPINK演唱會門票銷售速度」，若反應良好，未來將於常態性遊程中納入示範性航程的體驗活動。

由於澎湖輪是來回高雄、澎湖，北部民眾需先南下再搭乘郵輪，較為不便，葉協隆表示，目前國內主要2艘大型郵輪為澎湖輪及新台馬輪，考量北部民眾需求，已與觀光署討論納入台馬輪，從基隆航行至澎湖的可能性。

台港總經理仇忠林補充，澎湖旅遊淡旺季明顯，今年1至5月航次載客率約6成，旺季載客率7成以上，其中夜航載客率高達9成，但淡季僅4至5成。目前第3梯次團體接客已達3成，若今年反應熱烈，未來將考慮增加梯次。

仇忠林指出，澎湖輪總艙位有600個、80個小客車、4輛遊覽車的搭載容量，票價分為經濟座位860元、商務座位980元，以及臥舖艙（含衛浴設備）980元、頭等艙1300元、特等艙1700元、貴賓艙6000元。另澎湖輪船上可順暢使用網路。