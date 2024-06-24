「綺香級高粱酒」！馥郁香氣層層交疊一試難忘、背後藏玄機

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這瓶很可以！白金龍赤焰金門高粱酒推出又一力作「綺香紫」，開瓶即可聞到獨特馥郁的香氣，為高粱注入醲厚飽滿氣質與觸動人心的魅力，將品酒體驗提升到美妙絕倫的新境界，難以言喻的五感體驗，被酒饕和藏家喻為「綺香級高粱酒」！

▲「綺香紫」以發生機率極微的極限高溫火麴，加上最佳比例調配釀製，誕生出超過20種的馥郁香氣。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白金龍赤焰系列去年推出「豐聚藍」、「赤焰紅」兩款醲厚系酒款，創下高分好評，並引發網友熱烈討論，表示：「喝一次就忘不掉，那是一種純粹的感動」、「神級高粱優得很！」今年赤焰系列持續秉持白金龍製酒初心，釀製出具備格外豐厚風味，推出超越紅、藍雙瓶的升級版「綺香紫」。透過發生機率難以估計的極限高溫火麴，加上最佳比例調配釀製，進階衍生出可遇不可求、具全新豐味之作，預期將掀起金門高粱酒饕全新的品飲、收藏熱潮。

▲金高白金龍赤焰系列繼「豐聚藍」、「赤焰紅」後，全新推出升級版「綺香紫」。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超過20種馥郁香氣交織高貴不凡的「綺香紫」，風味昇華的祕密在於層層交疊的香氣。高溫火麴所產生的高粱酒香氣極其出色，蘊含話梅、香瓜、醃漬鳳梨、紅芭樂乾等複合香氣，與爆米花奶香系糧香味相互交織，層次扎實醇厚、十分具有記憶點的味道。入口散發陳酒的濃郁甘冽而不刺喉，烏梅酸香與花蜜甜香點綴其中，夾雜一絲黑金老菜脯的頂級醬香繚繞，酸爽平衡，後味回甘，頂級酒酯風味將質感拉滿。

尾韻帶點冰糖葫蘆清甜輕酸感，各種陳年草本香氣伴隨酒醩蒸糧感餘留喉間，回味勁爽悠長。有饕客形容，品飲「綺香紫」宛如走入一道香氣秘境，超過20種馥郁香氣相輔相成，豐富層次和韻味在口中漫延，久久不散，越醒越香甜。

▲「綺香紫」瓶身以火焰意象設計，華麗炫目的高顏值高粱酒，無論收藏、品飲或送禮都很適合。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連酒瓶也值得收藏！炫麗紫焰魔幻吸睛「綺香紫」的瓶身同樣以火焰意象設計，獨特噴瓷工藝完美呈現紅色與藍色合成的炫麗紫焰，炫目漸層、相映成暉，讓人從指尖就能感受其中的生命力，優雅且吸睛。內外兼具的高顏值高粱酒，無論收藏、品飲或送禮都很適合，絕美瓶身讓人想立即擁有！

白金龍赤焰金門高粱酒「綺香紫」建議售價900元，即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；7-11、全家超商開放預購；金酒公司在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）可洽詢購買。建議售價 900 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。充滿魅力的珍稀玉露，物以稀為貴，錯過難再有，是喜歡品味、玩味酒款的品味人士絕對不可錯過的夢幻逸品。

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