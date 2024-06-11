捷運三鶯線延伸八德綜合規畫通過 新北啟動設計興建
新北捷運三鶯線延伸桃園八德段的綜合規畫報告，今獲國家發展委員會審查通過，新北捷運局表示，將接續送行政院審查，新北同步啟動設計興建作業，待行政院核定後，即可進入興建階段，預計核定後9年完工；路線將串聯三鶯線與桃園綠線，行經三峽、鶯歌、八德市中心區，將可大幅提升交通可及性與生活機能。
新北捷運局長李政安表示，三鶯線延伸八德段可行性研究報告2019年11月13日經行政院核定，同年啟動綜合規畫報告，環境影響評估則在2023年11月2日獲環境部同意備查，綜合規畫報告交通部今年3月1日通過審查，今國發會審查通過後，將接續送行政院審查，同步啟動設計興建作業，待行政院核定後，即可進入興建階段，盼加速新連結新北及桃園捷運網。
李政安指出，三鶯線延伸八德段長度約4公里，共設3座車站，總經費157.05億元，與板南線、三鶯線、機場線和桃園綠線構成三環六線中的第三環，路線起自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌，採高架方式，跨越大湳交流道後於和強路口設置LB12a高架車站，並規畫與八德轉運站共站。
接著續沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側設置LB13高架車站；再往南下地穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構以利轉乘。李政安說，三鶯線延伸八德段將串連北北桃捷運路網，打造更便捷省時的都會捷運生活圈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言