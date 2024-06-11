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雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

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雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
近月來南台灣梅雨鋒面「下對地方」持續助攻，台南水情持續好轉，其中南化水庫更經高屏溪越域引水，蓄水率已逼近8成。圖／台南市政府水利局提供
近月來南台灣梅雨鋒面「下對地方」持續助攻，台南水情持續好轉，其中南化水庫更經高屏溪越域引水，蓄水率已逼近8成。圖／台南市政府水利局提供

南台灣梅雨鋒面持續「下對地方」，曾文、烏山頭及南化三座水庫蓄水量不斷攀升，南市上述3座水庫蓄水率更由原來3成提高至5成3，其中，南化水庫更逼近80%，也因整體水情持續穩定，水利署嘉南管理處已決定本月17日開始二期作供灌。

台南市政府水利局今下午進一步說，今年5、6月兩波鋒面助攻，目前曾文-烏山頭水庫蓄水量約2億9254萬立方公尺，蓄水率已達50.16%，南化水庫蓄水量約為6999萬立方公尺，蓄水率已達78.46%，水庫總蓄水量約為3億6200餘萬立方公尺，總蓄水率逾53.68%。

水利局表示，台南目前整體水情穩定，最主要是5、6月兩波降雨「下對地方」，集中在主要水庫集水區內，讓水庫蓄水量大進補，另外，主要供應民生用水的南化水庫更透過高屏溪越域引水助攻，統計上半年自高屏溪甲仙攔河堰引水累積4887萬立方公尺，南化水庫從4月下旬蓄水率25%提升到目前78.46%，顯示水資源區域調度成效顯著。

市長黃偉哲也表示，透過幾次梅雨鋒面降雨，台南水庫總蓄水率已由3成提高至5成3，近年持續推動各項水資源建設也逐步展現成果，如串連曾文水庫及南化水庫系統曾文南化聯通管也已於5月下旬與南化高屏聯通管串聯通水，待南化淨水場管段於今年底通水後，即可串聯曾文、烏山頭水庫及南化水庫系統聯合運用。

此外，南化水庫溢流堰加高，也通過環評大會審查，後續爭取經費到位後將推動，預計增設1.8米高活動堰，可再增加南化水庫近1000萬立方公尺蓄水量，提升本市及南部地區供水及應變調度能力。

也因水情好轉，農業部農田水利署嘉南管理處已決定本月17日開始嘉南二期作供灌。處長陳英仕表示，二期作供灌面積超過4萬公頃，依照既定期程，第1、2組於本月17日啟動後，第3至6組也將接力展開，預計持續至10月底，原計畫用水量為4.5億立方米左右，因7、8、9月是颱風季節，降雨機率較高，將以節水1億立方米為目標，也因此籲請各界仍要落實節水。

南化水庫 台南 曾文水庫 烏山頭水庫

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