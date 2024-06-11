糖尿病患者五成都是65歲以上老人 醫示警：但糖友已漸年輕化

全球人口快速老化，慢性病是公共衛生一大挑戰，尤其是糖尿病。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，老年糖尿病患者愈來愈多，主要是身體老化以致胰島素分泌不足、肌肉與肝臟胰島素阻抗上升；另一原因是年輕族群罹患糖尿病的比例有上升趨勢，延續到65歲以後。

糖尿病會帶來許多併發症，包括視網膜病變、腎病變與神經病變。另外，若因血糖控制不佳，會對骨骼健康造成影響，容易有肌少症、骨質疏鬆的問題。蔡世澤說，台灣將邁入超高齡社會，糖尿病人口只會多不會少，目前65歲以上老年人佔糖尿病人口50%，75歲以上的糖尿病患者更是佔了25%。

蔡世澤表示，高齡長者也會因老化及多重慢性疾病而產生「老年症候群」，出現認知營養不良、憂鬱、功能衰退、聽力視問題等。糖尿病因為共病、併發症，以及老年人容易罹患其他的慢性病，患者要看很多科門診、跑各家醫院，應該著重「個人化的疾病管理目標」，才能掌握病情變化。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，高齡糖友要特別注意老年症候群、肌少症以及衰弱等狀況。尤其是多重用藥，若擔心跨科別看診的一包包藥物而自行增減藥物劑量，可能會導致血糖大幅的波動，反而造成心血管更大傷害。建議可諮詢家庭醫學科、老年醫學科，治療處置老年糖尿病的用藥。

糖尿病關懷基金會今年設立科普獎，遴選糖尿病、老人醫學以及家庭醫學範疇的優秀作品，自52件報名作品中，選出由新陳代謝科醫師黃維人與營養師蔡佳樺合著的「糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典」、成大醫院骨科部醫師戴大為所著「骨質疏鬆＆肌少症照護全書」，以及台大醫院復健科與營養師團隊合力撰寫的「吞嚥困難安心照護飲食全書」三件作品。