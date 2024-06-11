快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糖尿病患者五成都是65歲以上老人 醫示警：但糖友已漸年輕化

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
糖尿病關懷基金會聚焦高齡糖友全面照護衛教資訊，首屆科普獎傳承糖尿病、家庭醫學、老年醫學三大領域衛教推廣。記者廖靜清／攝影
糖尿病關懷基金會聚焦高齡糖友全面照護衛教資訊，首屆科普獎傳承糖尿病、家庭醫學、老年醫學三大領域衛教推廣。記者廖靜清／攝影

全球人口快速老化，慢性病是公共衛生一大挑戰，尤其是糖尿病。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，老年糖尿病患者愈來愈多，主要是身體老化以致胰島素分泌不足、肌肉與肝臟胰島素阻抗上升；另一原因是年輕族群罹患糖尿病的比例有上升趨勢，延續到65歲以後。

糖尿病會帶來許多併發症，包括視網膜病變、腎病變與神經病變。另外，若因血糖控制不佳，會對骨骼健康造成影響，容易有肌少症、骨質疏鬆的問題。蔡世澤說，台灣將邁入超高齡社會，糖尿病人口只會多不會少，目前65歲以上老年人佔糖尿病人口50%，75歲以上的糖尿病患者更是佔了25%。

蔡世澤表示，高齡長者也會因老化及多重慢性疾病而產生「老年症候群」，出現認知營養不良、憂鬱、功能衰退、聽力視問題等。糖尿病因為共病、併發症，以及老年人容易罹患其他的慢性病，患者要看很多科門診、跑各家醫院，應該著重「個人化的疾病管理目標」，才能掌握病情變化。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，高齡糖友要特別注意老年症候群、肌少症以及衰弱等狀況。尤其是多重用藥，若擔心跨科別看診的一包包藥物而自行增減藥物劑量，可能會導致血糖大幅的波動，反而造成心血管更大傷害。建議可諮詢家庭醫學科、老年醫學科，治療處置老年糖尿病的用藥。

糖尿病關懷基金會今年設立科普獎，遴選糖尿病、老人醫學以及家庭醫學範疇的優秀作品，自52件報名作品中，選出由新陳代謝科醫師黃維人與營養師蔡佳樺合著的「糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典」、成大醫院骨科部醫師戴大為所著「骨質疏鬆＆肌少症照護全書」，以及台大醫院復健科與營養師團隊合力撰寫的「吞嚥困難安心照護飲食全書」三件作品。

蔡世澤表示，三件作品分別涵蓋糖尿病的各項知識、掌握強筋健骨的關鍵、提供吞嚥困難照護解方。他以自己的母親「由口進食」吃到97歲為例，即便牙口差、吞嚥不佳，也能享用美味，吞嚥困難照護飲食可幫助照顧者輕鬆備餐，並提升高齡病友的生活品質。

糖尿病關懷基金會舉辦首屆「戴東原教授科普獎」。記者廖靜清／攝影
糖尿病關懷基金會舉辦首屆「戴東原教授科普獎」。記者廖靜清／攝影

慢性病 糖尿病

延伸閱讀

用「瘦瘦針」嚴重副作用嘔吐 醫：患者胃凸到橫膈膜

大家醫計畫推地區醫院全人全社區照顧 估8月上路

醫院全人照顧計畫8月上路 健保署長石崇良將用AI做這事

賴清德吃粽子最愛加這味 營養師曝糖尿病患別學

相關新聞

寶林案增至6死！換肝女病況惡化 今下午離世

寶林案食物中毒案累積5人死亡，今天又傳出一名目前住在萬芳醫院，曾接受換肝手術46歲女性，病況惡化離世，衛生局表示，個案是...

寶林茶室「邦克列酸」奪6人命 台南女成唯一存活重症案例

三月底爆發的寶林茶室食物中毒案，今日再增1死，一共6死。第六名死亡個案下午一度傳出死訊，但又經過疾管署澄清，最終在下午近...

50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.1萬劑

疾管署在5月底開放50歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑...

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

南台灣梅雨鋒面持續「下對地方」，曾文、烏山頭及南化三座水庫蓄水量不斷攀升，南市上述3座水庫蓄水率更由原來3成提高至5成3...

形成原因不明！她削芒果驚見布滿「濃密腿毛」 專業網友喊別怕：絕對甜

夏天是芒果盛產的季節，香甜多汁的果肉深受許多大人、小孩喜愛，然而近日有網友買到長滿「濃密腿毛」的芒果，嚇到不知如何是好，很猶豫該不該吃…

南部兩縣市大雷雨轟 台北、台東恐36度以上

大雷雨來了！中央氣象署下午14時23分針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。