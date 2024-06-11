副作用別輕忽！用「瘦瘦針」嚴重噁心嘔吐 胃凸到橫膈膜無法進食
俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，同時也是糖尿病患者控制血糖的用藥之一，不過千萬別輕忽副作用。醫師今表示，最近臨床出現一名患者，因為糖尿病控制血糖而施打瘦瘦針，卻出現「嚴重噁心嘔吐」症狀，吐到「胃疝脫」甚至食道出血，無法進食。
瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物主要作用機制就是，促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾。
台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，臨床上遇到一名個案，施打兩、三次後嚴重併發嘔吐連續一個月，照胃鏡發現，吐到胃疝脫，就是嘔吐到胃凸到橫膈膜的位置，導致更容易胃食道逆流，並且食道裂出血，已無法吃東西只能住院持續觀察，連續就醫都難以改善。
姜冠宇說，瘦瘦針的臨床試驗顯示約有5%至9.2%的患者會發生噁心和嘔吐，數字看來無感，但真的產生副作用的個案中其實相當可怕，就算老藥新用也難免還是會有較為敏感，反應比較強烈的使用者。
瘦瘦針主要適應症是使用在糖尿病患者上，用以控制血糖，但由於可以抑制食慾，也被許多「減重族」用來減肥。姜冠宇提醒，瘦瘦針最近風靡市場，確實減重效果很顯著，不過還是提醒民眾，藥品使用上可能會有嚴重的副作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言