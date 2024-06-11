快訊

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

中職／邱丹國道酒駕自撞 桃猿：即日解除合約

副作用別輕忽！用「瘦瘦針」嚴重噁心嘔吐 胃凸到橫膈膜無法進食

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，各電商平台也引起搶購，但瘦瘦針為處方藥，切勿自行購買。本報資料照片
俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，各電商平台也引起搶購，但瘦瘦針為處方藥，切勿自行購買。本報資料照片

俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，同時也是糖尿病患者控制血糖的用藥之一，不過千萬別輕忽副作用。醫師今表示，最近臨床出現一名患者，因為糖尿病控制血糖而施打瘦瘦針，卻出現「嚴重噁心嘔吐」症狀，吐到「胃疝脫」甚至食道出血，無法進食。

瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物主要作用機制就是，促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，臨床上遇到一名個案，施打兩、三次後嚴重併發嘔吐連續一個月，照胃鏡發現，吐到胃疝脫，就是嘔吐到胃凸到橫膈膜的位置，導致更容易胃食道逆流，並且食道裂出血，已無法吃東西只能住院持續觀察，連續就醫都難以改善。

姜冠宇說，瘦瘦針的臨床試驗顯示約有5%至9.2%的患者會發生噁心和嘔吐，數字看來無感，但真的產生副作用的個案中其實相當可怕，就算老藥新用也難免還是會有較為敏感，反應比較強烈的使用者。

瘦瘦針主要適應症是使用在糖尿病患者上，用以控制血糖，但由於可以抑制食慾，也被許多「減重族」用來減肥。姜冠宇提醒，瘦瘦針最近風靡市場，確實減重效果很顯著，不過還是提醒民眾，藥品使用上可能會有嚴重的副作用。

姜冠宇今表示，臨床上遇到一名個案，施打瘦瘦針兩、三次後嚴重併發嘔吐連續一個月，照胃鏡發現，吐到胃疝脫，就是嘔吐到胃凸到橫膈膜的位置，導致更容易胃食道逆流，並且食道裂出血。圖／醫師姜冠宇臉書
姜冠宇今表示，臨床上遇到一名個案，施打瘦瘦針兩、三次後嚴重併發嘔吐連續一個月，照胃鏡發現，吐到胃疝脫，就是嘔吐到胃凸到橫膈膜的位置，導致更容易胃食道逆流，並且食道裂出血。圖／醫師姜冠宇臉書

糖尿病

延伸閱讀

美國普遍都這樣！醫揭黃仁勳「1特質」大讚：這就是底氣

阿茲海默不可逆，「三動」延緩認知衰退！預防首重穩控血糖

蛞蝓之亂從何來？ 攤商曝「關鍵因素」直呼正常：沒有蟲才可怕

母過世公司又發康乃馨…她喊「拿了給誰」 被同事一句話徹底惹毛

相關新聞

南部兩縣市大雷雨轟 台北、台東恐36度以上

大雷雨來了！中央氣象署下午14時23分針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、...

住飯店驚見「飛天蟑螂」要求全額退費遭拒 嘉縣府：可提消費申訴

日前端節連假，有2名旅客入住嘉義縣番路鄉仁義潭周邊某飯店，驚見房間竟出現1隻會飛的大蟑螂，聯絡房務人員前來處理，要求全額...

回響／黃單未強制補強 李四川喊話中央：應給更多公權力

0403花蓮強震，再度震出紅黃單危險建物的老問題，以花蓮天文星大樓為例，當年早被列為黃單建築，還是難逃強震倒塌。聯合報今...

反對四接 環團：經濟部逼迫台灣人在核能與天然氣二選一

經濟部長郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，協和電廠改建（四接）必須推動，且沒有替代方案。環團今天表示，經濟部缺乏政...

獨／增臨停空間暫緩記點到期 4縣市0需求桃園完成率居末

交通違規記點新制去年6月上路，卻因臨停空間不足引發職業駕駛反彈。 交通部去年底表示，今年6月前要求地方政府完成道路每10...

莊春仁中藥廠涉製偽藥嘉市下架一批 消費者批業者沒良心

台南莊春仁生技科技製藥遭查獲疑似製造偽藥，衛福部公布12批回收產品回收下架。衛福部中醫藥司表示，12品項大約有7到200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。