副作用別輕忽！用「瘦瘦針」嚴重噁心嘔吐 胃凸到橫膈膜無法進食

俗稱「瘦瘦筆」的糖尿病治療針劑，令許多減重族趨之若鶩，同時也是糖尿病患者控制血糖的用藥之一，不過千萬別輕忽副作用。醫師今表示，最近臨床出現一名患者，因為糖尿病控制血糖而施打瘦瘦針，卻出現「嚴重噁心嘔吐」症狀，吐到「胃疝脫」甚至食道出血，無法進食。

瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物主要作用機制就是，促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，臨床上遇到一名個案，施打兩、三次後嚴重併發嘔吐連續一個月，照胃鏡發現，吐到胃疝脫，就是嘔吐到胃凸到橫膈膜的位置，導致更容易胃食道逆流，並且食道裂出血，已無法吃東西只能住院持續觀察，連續就醫都難以改善。

姜冠宇說，瘦瘦針的臨床試驗顯示約有5%至9.2%的患者會發生噁心和嘔吐，數字看來無感，但真的產生副作用的個案中其實相當可怕，就算老藥新用也難免還是會有較為敏感，反應比較強烈的使用者。