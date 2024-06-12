常自我質疑、沒安全感？恐是「冒牌者症候群」作祟 連巨星也難避免

對於冒牌者來說，成功並不代表喜悅，反而帶來巨大的焦慮和自我質疑。這種焦慮的內心世界，影響了多少人的人生軌跡？了解這個現象的成因及危害，正視並尋求解決之道，是每個組織和個人都應當重視的課題。那麼，「冒牌者症候群」到底是什麼？高危險族群有哪些？我們又該如何擺脫迷惘？

自我質疑和沒安全感，少數群體是高風險族群

張瀞仁表示，冒牌者症候群是一種心理狀態，當你在那個心理狀態時，即使自己已經獲得相當的成就，你仍會覺得自己不夠好，會認為自己的才智、能力都配不上所擁有的，包括成就、動產和不動產。冒牌者會覺得自己不配得到這一切，難以適當衡量自身價值和能力、低估成就，並且擁有害怕被拆穿等負面想法和情緒。

張瀞仁提到在所有的族群中，最可能有「冒牌者症候群」的幾種，首先是團體裡的少數群體，例如：整個科技部門只有你一個女工程師、整個學校裡只有你是有色人種。其次，是在成長過程中受到某些社會期待、壓力的人，例如出生於醫生世家、律師世家的孩子，往往都會間接產生這種無形壓力，促使他想變成像家人一樣的菁英。最後，則是在職涯或生涯初期就取得成功的人，當他從小到大都拿第一名，到了大學卻拿了第十名，他就會開始覺得自己不夠好、不屬於這裡，這就是冒牌者症候群的徵狀。

而根據研究顯示，女性比男性更願意承認自己有冒牌者症候群，男性則因社會壓力而往往隱藏內心脆弱。當需要面臨跨文化的環境時，因為新環境而讓人感到格格不入，這些都可能會增加冒牌者症候群的風險。

冒牌者症候群的五種類型

冒牌者症候群大致分為以下五種類型，他們的共同點是對自己設立了極高且常常不合理的期望，一旦無法達標就會感到自我懷疑和自我譴責，這些過度嚴格的內在要求，導致他們很容易產生冒牌者症候群和焦慮。

1.完美主義者：對自己的每個步驟、方法和結果都要求完美，只有完全成功才算數，沒有中間地帶。

2.超人／神力女超人：要求自己在各方面的角色都要做到最好，否則就是失敗。

3.天才型：要求自己一開始就從容不迫、優雅地成功，不能有試錯的過程，也不能露出自己很努力的樣子。

4.獨行俠：堅持自己一個人完成事情，不尋求外界的協助，認為接受別人的幫助就等於失敗。

5.專家型：在自己的專業領域內，要求自己無所不知、無所不精，否則就是不夠資格，因此常會瘋狂進修、考證照，以滿足需求。

如何化解冒牌者症候群？

即使發現自己有冒牌者症候群也不用擔心，張瀞仁提出了幾個化解冒牌者綜合症的建議。首先是重新定義失敗的觀念，將它視為正常的學習過程，而非應當完全避免的事物，了解在過程中累積失敗、不斷調整的重要性，而非一味追求完美。

其次是設定合理且具有多重面向的目標，不應該只追求單一指標，像是「複合式目標」的概念，除了明確目標外，更應該要將個人在其他層面的進步一併納入評價，即使未達數字目標，但在其他方面有所成長，也應該視為某種成功。這樣的多元評價方式，有助於化解過度追求完美的焦慮。

再者，遵循「先求有再求好」的原則，不要過度追求完美。張瀞仁分享一位主管的看法：客戶其實只需要了解大致方向，不會對細節有極高要求，若我們自己過於追求完美反而拖延太久，會適得其反。因此先求有基本成品，之後再逐步改善，是更好的作法。

最後，適度遠離社群媒體，避免過度依賴網路世界，忽視現實體驗，透過減少社群媒體使用，多體會現實生活，可獲得更客觀自我認知，不受網路扭曲現實的影響。

如何讓我的孩子不成為冒牌者？

對於教育下一代，我們該如何減低冒牌者症候群的發生？張瀞仁建議，可以採用漸進式及複合式的方法，透過分解任務的方式，肯定孩子完成每個小階段的進步，而不是評判最終的結果是否完美。同時，目標的設定也應該是複合式的，除了考量表現成績之外，更應該用更寬廣的角度來認可孩子的努力，關鍵在於讓他們建立健康的自我認同，勇於嘗試與面對挫折，如此一來才能在未來生活與職場上獲得成功。

張瀞仁提醒，自我覺察對於化解冒牌者症候群是很重要的，但並不容易做到，它需要一個理性、客觀的自我來審視處於焦慮、自我懷疑狀態中的自己，這個過程象徵了最終與自己和解，接納自我的全部。當願意把更好的自己展現出來時，就達到了解脫，但這是一個修煉的過程，需要逐步建立自我認同和自信，最終擁抱真實的自己，不再被冒牌者的焦慮所束縛。