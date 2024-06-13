「菠蘿控」不用等週末！「咖啡+百變菠蘿麵包」在日常裡展開一段專屬我的Breakfast時光
每天行色匆匆趕上班、趕上學，在緊湊生活步調中，只想好好吃一頓早餐，偷得片刻滿足與放鬆。享受屬於我的早餐時光，不用等週末，在上班上課途中必經的7-ELEVEN點一杯CITY CAFE，配上超人氣的菠蘿麵包，就是觸手可及、百搭不膩的組合，美好的一天，從早餐開始！
統一麵包經典不敗的「菱格香菠蘿」，簡單就很美味！一打開包裝就能聞到濃郁蛋香和奶香味，金黃色澤的豐厚菠蘿皮與糖顆粒，越嚼越香，加熱後更增加酥脆感，搭配細緻綿密、口感軟Ｑ的麵包體，每一口咬下都是多重享受，再配上一杯香醇濃郁的黑咖啡，從味蕾到身心靈一次滿足！
好吃的祕密：大塊菠蘿皮 X 究極™ 湯種麵包
統一麵包菠蘿系列除了刷上蛋液、香味超迷人的菠蘿皮，麵包體也是大有來頭！採用經低溫12小時熟成、60小時發酵的「究極™ 湯種」工藝，打造出雲朵般軟綿Q彈、濕度剛剛好的麵包，還吃得到小麥香氣和甜味！
想要為早晨增添美好滋味嗎？統一麵包「菠蘿奶酥麵包」以進口鮮奶油與奶油打造的奶酥餡，厚菠蘿皮與奶香內餡相互交乘，味道香甜而不膩，搭配一杯咖啡，奶香會更突出，帶來充實的滿足感。
統一麵包「鹽奶油菠蘿堡」也是讓人無法抗拒的流淚美食，蛋香濃郁的菠蘿堡夾入鹽奶油，甜鹹交織越吃越涮嘴！加熱後會有港式菠蘿油的感覺，外酥內軟讓口感到了一個新的高度！和美式、拿鐵都有夠搭！
超人氣統一麵包「丹麥菠蘿可頌」，開啟優雅的早晨
做工繁複的「丹麥菠蘿可頌」，在32層堆疊的可頌上覆蓋金黃菠蘿皮，一口咬下能同時享受到蛋香濃郁的菠蘿皮、和層層迷人的鬆軟酥皮，豐富層次讓人一嚐難忘，加上一杯滑順拿鐵，為早餐時光打開嶄新的饗宴！
百變組合菠蘿麵包任1款+20元(起)享搭大杯咖啡，超chill大滿足！
品嚐美味早餐不必等週末，現在就能在日常裡展開一段「專屬我的Breakfast時光」！即日起到7月9日，到7-ELEVEN買統一麵包指定菠蘿麵包一個(菱格香菠蘿/菠蘿奶酥麵包/丹麥菠蘿可頌/鹽奶油菠蘿堡)，加20元(起)享大杯CITY CAFE (冷/熱任一)，百變組合怎麼吃都不會膩，天天都可以來一場超chill、大滿足的早餐時光！早晨就該如此享受！
【廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主】
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