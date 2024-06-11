50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.1萬劑

疾管署在5月底開放50歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑，其中1萬劑保留給65歲以上使用。疾管署發言人曾淑慧表示，受到連假影響，接種數量沒有那麼多，目前各縣市庫存1.1萬劑，預估本周即將用完，提醒民眾接種前先詢問各地疫苗供應情形。

肺炎鏈球菌為長者及幼兒常見的感染病毒，今年5月28日起開放1974年前出生的50至64歲民眾公費接種1劑PPV23，自費接種一劑約1500元，由於符合身分者估計有526萬人，搶打9萬劑，擴大接種後民眾施打狀況踴躍，截至6月11日僅餘約1.1萬劑。

曾淑慧說，從擴大接種開放至今已經打8萬3千多人接種，因疫苗數量有限，然而受到端午連假影響，接種數量沒有預計多，目前仍有1.1萬劑，預估本周用完，請民眾欲接種前，先依各縣市接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。