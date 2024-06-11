50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.1萬劑
疾管署在5月底開放50歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑，其中1萬劑保留給65歲以上使用。疾管署發言人曾淑慧表示，受到連假影響，接種數量沒有那麼多，目前各縣市庫存1.1萬劑，預估本周即將用完，提醒民眾接種前先詢問各地疫苗供應情形。
肺炎鏈球菌為長者及幼兒常見的感染病毒，今年5月28日起開放1974年前出生的50至64歲民眾公費接種1劑PPV23，自費接種一劑約1500元，由於符合身分者估計有526萬人，搶打9萬劑，擴大接種後民眾施打狀況踴躍，截至6月11日僅餘約1.1萬劑。
曾淑慧說，從擴大接種開放至今已經打8萬3千多人接種，因疫苗數量有限，然而受到端午連假影響，接種數量沒有預計多，目前仍有1.1萬劑，預估本周用完，請民眾欲接種前，先依各縣市接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。
曾淑慧指出，此批疫苗用完後，仍就會提供原65歲以上民眾與55至64歲原住民的PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑接種間隔至少1年，如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8周即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。
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