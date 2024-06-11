原聲國際學院遷校日月潭 周末再現玉山星空音樂會盛況
以《拍手歌》唱紅國際台灣原聲童聲合唱團，從2010年起舉辦玉山星空音樂會，從一個只有500人參加的地方活動，歷經15年耕耘，發展成年度音樂盛事，今年首度從玉山腳下，搬到日月潭畔，6月15日晚間6時30分起將在向山遊客中心草坪區，進行一場特別的戶外音樂盛宴。
日月潭國家風景區表示，前身為魚池光明國小的特色遊學中心，廢校後先由運動品牌歐都納承租使用，前年不續租後，便由親愛音樂文化基金會承租，校區場域做為原聲國際學院教學場所，在相關教育單位共同合作活化下，讓遊學中心發揮應有功能。
原聲國際學院國中小部校長洪春滿表示，歷經15年堅持，國中、小學部終於尋得新校址，雖然受限校地規模首屆只招收60名學生，但多年夢想逐漸落實，未來教育理念是提升部落孩子學科力、品德力、國際移動能力，進而提升信仰及生活，並且「讓世界聽見玉山唱歌」。
台灣原聲教育協會理事長馬彼得說，招收部落弱勢孩子，除課業加強也會照顧生活，更盼透過合唱建立孩子信心、走出部落與世界接軌，許多學生雖出身貧困家庭，但都很認真學習，各方面表現優異，許多孩子透過協會支持完成大學學業，更獲得協會幫助申請出國求學。
日管處指出，今年首度將「玉山星空音樂會」從玉山腳下，搬到日月潭畔，不只由原聲國際學院高中部、原聲童聲合唱團，還有台灣原聲打擊樂團擔綱演出，還請來吳詠隆探戈五重奏、馬其頓女高音伊蓮娜．克爾特斯、維也納男中音潘納侯堤斯．普拉特斯，結合湖光山色及繁星點點的星空，為南投星空季拉開了序幕。
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