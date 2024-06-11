原聲國際學院遷校日月潭 周末再現玉山星空音樂會盛況

以《拍手歌》唱紅國際台灣原聲童聲合唱團，從2010年起舉辦玉山星空音樂會，從一個只有500人參加的地方活動，歷經15年耕耘，發展成年度音樂盛事，今年首度從玉山腳下，搬到日月潭畔，6月15日晚間6時30分起將在向山遊客中心草坪區，進行一場特別的戶外音樂盛宴。

日月潭國家風景區表示，前身為魚池光明國小的特色遊學中心，廢校後先由運動品牌歐都納承租使用，前年不續租後，便由親愛音樂文化基金會承租，校區場域做為原聲國際學院教學場所，在相關教育單位共同合作活化下，讓遊學中心發揮應有功能。

原聲國際學院國中小部校長洪春滿表示，歷經15年堅持，國中、小學部終於尋得新校址，雖然受限校地規模首屆只招收60名學生，但多年夢想逐漸落實，未來教育理念是提升部落孩子學科力、品德力、國際移動能力，進而提升信仰及生活，並且「讓世界聽見玉山唱歌」。

台灣原聲教育協會理事長馬彼得說，招收部落弱勢孩子，除課業加強也會照顧生活，更盼透過合唱建立孩子信心、走出部落與世界接軌，許多學生雖出身貧困家庭，但都很認真學習，各方面表現優異，許多孩子透過協會支持完成大學學業，更獲得協會幫助申請出國求學。