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台北、台東防36度高溫 台南、高雄留意大雷雨

中央社／ 台北11日電

氣象署今天發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣炎熱，台東地區已有焚風發生，台北市、台東縣地區為黃色燈號，防攝氏36度以上高溫；台南、高雄則慎防大雷雨

根據中央氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫仍以台北市士林區社子達36度最高，其次為台東縣太麻里鄉35.7度。

氣象署同時發布大雷雨即時訊息，台南市、高雄市局部有大雷雨發生，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象署表示，西南風持續影響，各地高溫約32、33度，大台北地區由於西南風沉降，高溫可達35、36度，沒下雨時天氣悶熱；午後大台北東側、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各山區雨勢明顯，有局部大雨發生機會。

大雷雨 氣象署 高溫

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