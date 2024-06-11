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連續5周本土零紀錄破功 高雄20歲男染本土登革熱

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
登革熱疫情概況。圖／疾管署提供
登革熱疫情概況。圖／疾管署提供

入夏以來第一例本土登革熱，前一例病例為4月底確診！疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周新增1例本土登革熱病例，為居住於高雄市20多歲男性，6月6日因出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7日就醫，經通報及採檢送驗後，確認為登革熱病例，密切接觸者目前無症狀。

疾管署說明，今年截至6月10日累計165例本土登革熱確診病例，累計病例分布高雄市136例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。另上周新增3例境外移入病例，感染國家均為印尼，今年累計100例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於3至55例），感染地以東南亞國家為主，以印尼52例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例，境外移入風險持續，籲請民眾前往當地時落實防蚊措施，如出現登革熱疑似症狀請盡速就醫。

疾管署指出，鄰近之東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼及泰國疫情上升，寮國及越南疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近899萬例，以南美洲巴西近753萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻。

登革熱為社區病，需要中央與地方攜手合作，行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議在6月5日開會，由衛福部與環境部代共同主持，邀集中央相關部會、地方政府、以及國家蚊媒傳染病防治研究中心等單位共同與會，就登革熱等重要病媒蚊傳染病研商因應作為。

依據國家蚊媒傳染病防治研究中心歷年病媒蚊監測資料，預期近期病媒蚊指數將持續攀升，且國內已進入登革熱流行期，社區傳播風險增加，衛福部與環境部將偕同中央部會持續落實各部會權管場域環境管理與孳生源清除工作，於降雨後加強高風險場域巡檢作業，亦請地方政府持續推動社區動員、容器減量及孳生源清除等各項防疫措施，以降低社區病媒蚊密度。

疾管署提醒，國內已進入夏季，各地氣溫明顯升高，惟受西南風影響，局部地區有短暫降雨發生機率，呼籲民眾於降雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

疫情 病媒蚊 登革熱

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