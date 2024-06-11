「新住民基本法」公聽會 探討如何強化新住民權益保障

針對新住民的生活權益及保障，立委張智倫、麥玉珍、王鴻薇等下午在立法院舉行「新住民基本法」公聽會，共同探討如何強化權益保障，以求「彼此包容、接納不同」，朝向公平和諧的共融社會邁進。

新住民為台灣帶來豐富多樣的文化，也促進經濟活動蓬勃發展，然而目前新住民事務仍散落在各部會，難以完整保障新住民權益，凸顯制定《新住民基本法》 的重要性。為此，立委張智倫、麥玉珍等下午在立法院舉行「新住民基本法」公聽會，提供民間團體和政府單位交流的平台，共同探討如何強化權益保障，以求「彼此包容、接納不同」，朝向公平和諧的共融社會邁進，出席立委有張智倫、麥玉珍、王鴻薇等並邀請賽珍珠社會福利基金會、緬甸歸僑協會、南洋台灣姐妹會、新住民關懷協會、新住民代表及專家學者出席。 立委張智倫（中）、麥玉珍（右）、王鴻薇（左）等下午在立法院舉行「新住民基本法」公聽會，提供民間團體和政府單位交流的平台，共同探討如何強化權益保障。記者曾學仁／攝影 立委張智倫、麥玉珍、王鴻薇等下午在立法院舉行「新住民基本法」公聽會，提供民間團體和政府單位交流的平台，共同探討如何強化權益保障。記者曾學仁／攝影