又變種！變異株KP.2攀升 疾管署：邁第6波流行8月降溫

新冠疫情再度進入流行期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新冠疫情上升，其中變異株檢出中，雖仍以JN.1為多，但是占比下降，KP.2、KP.3的占比提升。另外，上周有兩名幼童感染新冠出現重症，住院數日後才出院。

國內6月4日至6月10日新增328例新冠本土確定病例（併發症），較前一周，即5月28日至6月3日，新增263例上升；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，研判疫情上升且進入流行期。

疾管署發言人曾淑慧說，此次流行期為Omicron以來第六波流行期，疫情波動會受到變異株變異、疫苗接種數量等考量，預估此波疫情要等到8、9月後才會下降。

疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。

防疫醫師林詠青表示，一名北部1歲男童，本身沒有潛在疾病並且沒有接種疫苗，6月初發燒近40度，並且出現咳嗽有痰等症狀，因此到診所就醫，然而沒有改善，因此赴急診就醫，確診新冠並開立口服藥。個案返家後再度出現呼吸急促、活動力下降等狀況，有肺炎、呼吸窘迫，因此收治住院並給予氧氣治療，住院第5天康復出院。

另有1例也是北部1歲男童，同樣無潛在疾病、沒有接種新冠疫苗，6月初發燒將近40度，同時咳嗽有痰，以及出現呼吸喘、食慾下降等狀況，發病第5天到急診就醫，因肺炎收治病房，並在住院第3天康復出院。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑。因疫情仍未停息，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果。