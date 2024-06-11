住飯店驚見「飛天蟑螂」要求全額退費遭拒 嘉縣府：可提消費申訴

日前端節連假，有2名旅客入住嘉義縣番路鄉仁義潭周邊某飯店，驚見房間竟出現1隻會飛的大蟑螂，聯絡房務人員前來處理，要求全額退費遭絕，事後將影片貼網《Dcard》抱怨，引起網友熱議，但網友卻幾乎一面倒認為原PO要求不合理。

對此，遭控飯店業者說，當時有幫忙更換房間，但由於連假4人房滿房，再加上該組旅客僅2人入住，已經協助更換為雙人房，並退房型差價，對於房客想要全額退費或是退一半房價，無法接受，豈料，仍遭貼網投訴。

飯店主管機關嘉義縣政府文化觀光局說，未接獲房客投訴，過去未曾發生飯店有因蟑螂遭房客投訴糾紛案件 ，若飛天蟑螂發生在餐飲店，屬衛生食安問題，此案，房客可以向消保官投訴，依消費爭議事件調處。

旅客將入住飯店體驗貼上《Dcard》抱怨，飛進房間蟑螂有如「天牛大蟑螂」，飯店特助知道後竟表示，「要po網路你們po吧，沒事」。另外，想問網友是否要求全額退費很不合理？沒想到，此文一出，網友幾乎一面倒逆風：「全額退費太誇張了吧」、「大驚小怪，你是剛從無塵室出來是不是」、「哇靠，奇聞共賞，你要不要搬家去北海道好了」、「根本澳洲來的客人」、「全額退真的很不要臉欸，同理心很難嗎？！」