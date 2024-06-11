快訊

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

中職／邱丹國道酒駕自撞 桃猿：即日解除合約

台日作家交流講座 紀蔚然暢談懸疑推理魅力

中央社／ 台北11日電

台日作家交流講座再接再勵，今年由作家、國家文藝獎得主紀蔚然打頭陣，9日在東京與書迷相見歡，暢談近年台灣懸疑推理小說的現況與魅力。

根據文化部今天發布新聞稿，紀蔚然9日下午與日本懸疑小說作家阿津川辰海，在日本紀伊國屋書店新宿本店對談，現場擠滿喜好推理、懸疑小說的讀者，聆聽紀蔚然分享小說創作背後的心路歷程。

新聞稿指出，文化部駐日台灣文化中心為推廣日譯台書，每年邀請當年度在日本出版日譯新書的台灣作家，與日本在地作家、譯者、評論家進行座談，透過對話過程，增加日本讀者對台灣作家及其作品的了解。去年即邀請楊双子、陳思宏及陳耀昌3位作家與談，場場爆滿，顯見台灣作家及作品逐漸受到日本讀者重視。

紀蔚然在座談會中談到寫作小說的契機，表示他一直從事舞台劇本創作，直到2010年左右感覺創作遇到瓶頸，除了婚姻以外，對任何事都抱持著負面、消極的想法，因此透過「走路」轉換心境，足跡踏遍全台北市，某次看到了一棟髒亂、無人管理的廢棄大樓，頓時萌生利用這棟建築物作為場景書寫小說的念頭。

「私家偵探」主角吳誠，是一位留著帥氣鬍鬚男性，但沒有設定他的年齡，紀蔚然希望讓讀者有更多的想像空間，也透過這個角色把他所經歷的事物寫出來。

紀蔚然也預告目前正在從事「私家偵探」第3集的創作，將會把這次來日本的經歷反映在小說內容上，並提及相較於吳誠在小說第2集的快樂狀態，第3集會讓他從天堂掉到地獄。

「私家偵探」自2011年在台灣出版後，已售出法文、土耳其文、義大利文、韓文、泰文、日文等國版權，日文版於2021年由文藝春秋出版，並獲得日本第13屆翻譯小說推理大賞，續作「DV8：私家偵探2」於2021年在台灣出版後，仍由文藝春秋於今年5月出版日譯版，第1集也重新以文庫本的形式再出版。

推理 日本

延伸閱讀

標籤呢？好市多1款飲品「開箱全透明」 內行解答：日本新政策

「私家偵探」就是自己 紀蔚然預告:下集從天堂掉到地獄

日本今年來「食人菌」病例破紀錄 這幾檔防疫股強漲

新基金募集 三類聚焦

相關新聞

南部兩縣市大雷雨轟 台北、台東恐36度以上

大雷雨來了！中央氣象署下午14時23分針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、...

住飯店驚見「飛天蟑螂」要求全額退費遭拒 嘉縣府：可提消費申訴

日前端節連假，有2名旅客入住嘉義縣番路鄉仁義潭周邊某飯店，驚見房間竟出現1隻會飛的大蟑螂，聯絡房務人員前來處理，要求全額...

回響／黃單未強制補強 李四川喊話中央：應給更多公權力

0403花蓮強震，再度震出紅黃單危險建物的老問題，以花蓮天文星大樓為例，當年早被列為黃單建築，還是難逃強震倒塌。聯合報今...

反對四接 環團：經濟部逼迫台灣人在核能與天然氣二選一

經濟部長郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，協和電廠改建（四接）必須推動，且沒有替代方案。環團今天表示，經濟部缺乏政...

獨／增臨停空間暫緩記點到期 4縣市0需求桃園完成率居末

交通違規記點新制去年6月上路，卻因臨停空間不足引發職業駕駛反彈。 交通部去年底表示，今年6月前要求地方政府完成道路每10...

莊春仁中藥廠涉製偽藥嘉市下架一批 消費者批業者沒良心

台南莊春仁生技科技製藥遭查獲疑似製造偽藥，衛福部公布12批回收產品回收下架。衛福部中醫藥司表示，12品項大約有7到200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。