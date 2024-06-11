暑假將至 腸病毒疫情未歇 就醫人數升 比上周增近5％

腸病毒疫情略升，衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，腸病毒疫情處流行期，上周門急診就診計1萬7967人次，較前一周的1萬7128人次，上升約4.9%，研判國內疫情傳播風險持續，但是上周並無新增腸病毒重症，下周疫情預期持平發展。

實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數略低於去年同期的5例，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

腸病毒適合在濕、熱的環境下生存與傳播，隨著氣候逐漸炎熱，端午連假期間民眾南來北往，親友交流頻繁，腸病毒傳播風險提升，籲請民眾持續加強手部衛生，並注意環境清潔與消毒。此外，家長及教托育人員請多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署說明，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行相關預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。