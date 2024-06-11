挑對時間更有效！研究揭「黃金時段」運動最能降血糖、1類人效果明顯

對許多人來說，養成良好的運動習慣對體態跟健康都能有很大的幫助。近期，國外一項研究追蹤186名成年人，紀錄他們每天進行中度至劇烈強度的體能活動的時間。研究也揭開每天運動的「黃金時段」，而且若挑在該時段運動，更能降低血糖。

據《紐約郵報》報導，西班牙格拉納達大學的研究團隊近期公布一項研究，探究進行中度至劇烈強度的體能活動的時間對於血糖控制的影響。該研究追蹤186名超重或肥胖的成年人，記錄他們的血糖和運動習慣。

研究人員將運動習慣分成五種類型，包含不運動、早上6點到中午間進行中度至劇烈強度的體能活動（中度至劇烈強度的體能活動累計分鐘數超過當天的50%）、中午到晚上6點進行中度至劇烈強度的體能活動（中度至劇烈強度的體能活動累計分鐘數超過當天的50%）、晚上6點到半夜進行中度至劇烈強度的體能活動（中度至劇烈強度的體能活動累計分鐘數超過當天的50%），以及沒有特定時間運動或活動分鐘數累計未超過當天的50%。

研究結果發現，不論是男性或女性，在晚上6點到半夜之間進行中度至劇烈強度的體能活動，跟白天、晚上，以及整體血糖值較低有關，而這樣的現象在罹糖尿病前期（prediabetes）的患者身上尤為明顯。該研究的作者喬納坦魯伊斯（Jonatan R. Ruiz）表示，研究結果凸顯運動處方（exercise prescription）領域的重要性，並建議從業人員在制定訓練計劃時，可考量在當天最佳的活動時間進行，以提升訓練的有效性。

據報導，英國4月發布的一項研究也有類似的結論，指出在夜間進行體能活動會降低白天的血糖值。另有研究發現晚上運動，尤其是飯後，可以幫助控制血糖峰值。

但選擇晚上運動也有缺點，據元氣網報導，運動前後一小時不適合進食，所以若挑在晚上運動會影響吃飯時間。另外，夜跑會刺激人體的中樞神經，讓交感神經活躍起來，甚至促進大腦分泌多巴胺，可能導致難以入睡或失眠。