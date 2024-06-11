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挑對時間更有效！研究揭「黃金時段」運動最能降血糖、1類人效果明顯

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一項研究探究進行中度至劇烈強度的體能活動的時間對於血糖控制的影響，該研究追蹤186名超重或肥胖的成年人，記錄他們的血糖和運動習慣。情境示意圖。圖／ingimage
國外一項研究探究進行中度至劇烈強度的體能活動的時間對於血糖控制的影響，該研究追蹤186名超重或肥胖的成年人，記錄他們的血糖和運動習慣。情境示意圖。圖／ingimage

對許多人來說，養成良好的運動習慣對體態跟健康都能有很大的幫助。近期，國外一項研究追蹤186名成年人，紀錄他們每天進行中度至劇烈強度的體能活動的時間。研究也揭開每天運動的「黃金時段」，而且若挑在該時段運動，更能降低血糖。

據《紐約郵報》報導，西班牙格拉納達大學的研究團隊近期公布一項研究，探究進行中度至劇烈強度的體能活動的時間對於血糖控制的影響。該研究追蹤186名超重或肥胖的成年人，記錄他們的血糖和運動習慣。

研究人員將運動習慣分成五種類型，包含不運動、早上6點到中午間進行中度至劇烈強度的體能活動（中度至劇烈強度的體能活動累計分鐘數超過當天的50%）、中午到晚上6點進行中度至劇烈強度的體能活動（中度至劇烈強度的體能活動累計分鐘數超過當天的50%）、晚上6點到半夜進行中度至劇烈強度的體能活動（中度至劇烈強度的體能活動累計分鐘數超過當天的50%），以及沒有特定時間運動或活動分鐘數累計未超過當天的50%。

研究結果發現，不論是男性或女性，在晚上6點到半夜之間進行中度至劇烈強度的體能活動，跟白天、晚上，以及整體血糖值較低有關，而這樣的現象在糖尿病前期（prediabetes）的患者身上尤為明顯。該研究的作者喬納坦魯伊斯（Jonatan R. Ruiz）表示，研究結果凸顯運動處方（exercise prescription）領域的重要性，並建議從業人員在制定訓練計劃時，可考量在當天最佳的活動時間進行，以提升訓練的有效性。

據報導，英國4月發布的一項研究也有類似的結論，指出在夜間進行體能活動會降低白天的血糖值。另有研究發現晚上運動，尤其是飯後，可以幫助控制血糖峰值。

但選擇晚上運動也有缺點，據元氣網報導，運動前後一小時不適合進食，所以若挑在晚上運動會影響吃飯時間。另外，夜跑會刺激人體的中樞神經，讓交感神經活躍起來，甚至促進大腦分泌多巴胺，可能導致難以入睡或失眠。

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