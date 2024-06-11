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大家醫計畫推地區醫院全人全社區照顧 估8月上路

中央社／ 台北11日電

三高患者尚有233萬人未收案接受整合型照護。健保署今天表示，將在「大家醫計畫」下推動地區醫院全人全社區照顧計畫，預計8月上路，讓患者不論在醫院或診所都能獲相同照顧。

衛生福利部中央健康保險署自今年起，將「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，升級為「大家醫計畫」，整合原糖尿病及初期慢性腎臟病等論質計酬計畫，讓病人在同院所就可以接受完整醫療服務。

衛生福利部健保署長石崇良今天接受媒體說明，針對診所、擴充既有家醫計畫部分，已自今年4月中旬起實施，並為讓患者不論習慣在醫院或診所固定就醫，都能獲得相同的以病人為中心的整合性照顧，因此將推動地區醫院「全人全社區照顧計畫」，預計8月上路。

石崇良以糖尿病患為例說明，過去在診所就醫的患者，若經收案進入家醫計畫，會比較重視預防保健，及是否定期接受成人健檢、癌症篩檢、疫苗接種等；在醫院就醫的慢性病患者，則是有糖尿病共同照護網，較重視糖尿病相關併發症，如視網膜定期檢查、腎病變定期追蹤、及血糖血壓血脂控制等。

石崇良說，希望整合兩者，在診所就醫的病人要多注意併發症發生，醫院的患者也要注意預防保健和打疫苗，並將結合AI人工智慧預測疾病情形，將患者依病情進行風險分級。

總統賴清德先前喊出降低3高的「8年888計畫」。石崇良說，高血壓、高血糖、高血脂患者全部合計全國共約500萬人，其中233萬人目前尚未以家醫計畫或慢性病方案收案照護，僅2成習慣基層診所就醫，其餘8成習慣到醫院看病。

除了地區醫院，石崇良說，未來區域醫院會納入全人全社區照顧計畫，並恢復大醫院門診減量措施，預計今年第3季啟動討論，有望年底前上路。

患者 石崇良 糖尿病

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