台南女子吃一點就飽 竟是胃移到胸腔扭轉變形

台南一名婦女多年來進食易有飽足感，多吃會有胸口悶痛情況，原以為只是「小鳥胃」，但最近因左胸嚴重疼痛掛急診，查出橫膈膜裂孔疝氣，胃已移至胸腔並扭轉，經手術化解危機。

奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤今天在院內衛教宣導會表示，這名53歲患者多年來進食只要吃一點就有飽足感，稍微吃多會出現胸口悶痛及灼熱感，但一直以為只是所謂的「小鳥胃」以及胃食道逆流，自行以少量多餐方式因應，不舒服時休息一下多會緩解。

陳照坤表示，患者最近因左胸嚴重疼痛難忍掛急診，經檢查發現為橫膈膜裂孔疝氣導致，胃已移至胸腔並產生扭轉，在心臟後方造成壓迫，甚至擠壓左側肺臟，影響肺活量，經以腹腔鏡微創手術將腹腔組織復位修補疝氣，並進行抗逆流手術，術後恢復良好，進食狀況穩定。

他說，橫膈膜裂孔疝氣是指腹腔內器官經橫膈膜上食道經過的通道跑到胸腔內，大多因裂孔附近肌肉老化鬆弛，長時間腹壓過大或外力引起，依嚴重程度可分4種類型。

陳照坤指出，約9成患者屬第1型滑動型疝氣，大部分無症狀，一般以藥物治療為主，最嚴重的第4型除了胃之外，還合併有其他腹腔內器官一起進入胸腔，可能因壓迫心臟或肺臟產生胸痛或呼吸不順等症狀。

他說，橫膈膜裂孔疝氣症狀大多是因胃食道逆流造成，若情況較嚴重且長時間未接受治療，可能提高罹患食道癌風險，民眾若有胃食道逆流，或胸悶、胸痛、心臟不舒服情形，最好就醫進一步檢查。