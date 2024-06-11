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莊春仁涉製偽藥流向基隆 基市：遺憾衛福部未轉知

中央社／ 記者王朝鈺基隆11日電

莊春仁製藥公司疑涉製偽藥流向基隆市，2款中醫成藥共34瓶已下架。基隆市衛生局今天表示，對於衛福部中醫藥司掌握新資訊未先轉知地方，致無法第一時間採取適當作為感到遺憾。

基隆市衛生局發布新聞稿指出，衛生福利部7日發布「莊春仁生物科技製藥股份有限公司疑涉違法製造偽藥 下架違規藥品」後，衛生局8日透過藥廠所在地台南市政府衛生局掌握出貨5縣市下游，名單中沒有基隆市業者。

衛生局表示，衛生福利部中醫藥司昨天提供媒體，下游縣市資訊中包含基隆市，立即與中醫藥司聯絡，確認昨天新增通報基隆市承泰藥局，分別進貨中醫成藥27瓶「加味還少丸」及7瓶「斑龍丸」。經派員前往承泰藥局稽查，確認已全數下架，另針對這間藥廠所有產品也已全數預防性下架。

衛生局指出，感謝中央主管機關持續在相關業務上指導，但中醫藥司對於掌握新資訊沒有先轉知地方主管機關，致衛生局無法在第一時間啟動調查及採取適當作為，雖然最後確認產品都已下架，衛生局仍深感遺憾，已與中醫藥司再次溝通，期待完備未來程序，確保在中央指導下合作照顧民眾健康。

中醫 基隆 衛生局

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