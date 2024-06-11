醫院全人照顧計畫8月上路 健保署長石崇良將用AI做這事

為照顧糖尿病等慢性疾病患者，衛福部健保署推動大家醫計畫，並已於4月17日擴充原有家醫計畫為家醫計畫2.0，但仍有許多在診所、醫院就醫患者尚未加入。健保署將對於233萬名未被收案管理的三高病人，打造「醫院全人全社區照顧計畫」，且由地區醫院率先啟動，經費由該照護計畫的5億元支應，新制預計8月上路，而區域醫院、醫學中心全人照顧計畫，也將於今年年底上路。

健康台灣論壇日前總結倡議，政府應以8年時間積極推動慢性病防治「888計畫」，包括80%三高病患加入照護網、加入照護網者80%接受生活習慣諮商、三高控制率可達80%。

依健保署統計，國內約534萬名三高病人，一年健保醫療費用至少520億元，其中約301萬人、56％已納入家醫計畫或慢性病方案收案照護，當中70萬人重複收案，將擇一以慢性病方案優先，其餘若歸在家醫計畫，會要求醫師加強慢性病照護能力，歸在慢性病方案則要強化預防保健服務。

健保署長石崇良說，三高慢性病患中，以糖尿病來說，全國約有200多萬人，而在診所及醫院就醫者為各占一半，其中於基層診所照顧的患者為加入「家醫計畫」，目前仍持續收案，但在醫院就醫患者為加入「糖尿病共照網」，但仍有許多患者尚未加入，希望也都能夠全面收案納入，因而擬定「醫院全人全社區照顧計畫」。

就糖尿病病情，可以是單純的糖尿病，但也可能併發多重共病，甚至是出現腎衰竭等器官衰竭，或是同時罹患癌症等情形。石崇良說，照顧糖尿病患最重要的概念是分級照顧，以病人為中心的整合性照顧，如已有腎衰竭而需洗腎的患者，治療時應以洗腎為主，而罹癌的糖尿病患者則需要將兩種疾病併同治療及照顧。

依健保署規畫，過往基層診所家醫計畫著重在預防保健，如成人健檢率、癌篩率及65以上長者接種流感疫苗施打率等，而醫院糖尿病共照網著重在糖化血色素、血糖、血壓等指標監測，或有無視網膜、腎臟病變等，石崇良說，現在希望兩者結合，同時彙整民眾就醫、打疫苗等紀錄，並結合AI（人工智慧）預測疾病情形，將患者依病情進行風險分級。

石崇良說，醫院全人全社區照顧計畫由地區醫院率先啟動，以照顧需要跨科合作的患者，但若是三高合併心衰竭等病情複雜的患者，將由區域醫院、醫學中心收治，其相關全人照顧計畫，也將於今年年底上路，至於病情單純則由基層診所醫師照顧，讓診所、醫院扮演不同的角色，給予患者最好照顧。