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中油油品輪高雄港碰撞 事故時船上無引水人

中央社／ 台北11日電

8日端午連假首日，一艘載運中油油品的通運輪在高雄港出港時，不慎擦撞離岸防波堤，船身破損。經交通部航港局了解，事故時船上無引水人。航港局表示，正檢討規範強制引水區。

這起事故原因將由國家運輸安全調查委員會調查。不過，經中央社記者向航港局求證，事故發生時，引水人已下船。

航港局回應，以目前高雄港引水人作業原則，出港船舶於船頭對準出港航道且船舶通過二港口信號台後，引水人就會準備離船。而8日通運輪發生事故地點在二港口防波堤外，引水人已依作業原則，於二港口防波堤內下船，發生事故時引水人已離船，船上並無引水人。

近幾年，台灣的國際商港發生多起船隻碰撞事故，尤其高雄港居多，根據運安會的調查報告，引水不當是其中一項重要因素，運安會也多次建議主管機關應公告強制引水範圍。

民國108年11月初，一艘巴拿馬籍散裝船ANSACCHRISTINE NANCY在台中港離港時撞及南外堤及燈塔，運安會在110年9月發布的調查報告，就建議交通部應落實引水法第4條及第5條規定，訂定及公告引水區域，並公布引水人登輪、離船點位置，提升港口航行安全。

不過，108年11月底，台中港又發生中遠之星客貨滾裝船與台港15001號拖船碰撞；111年12月，一艘香港籍散裝船KOOMBANA BAY在高雄港離港時碰護岸，肇因都包括引水人提前離船。

航港局表示，持續強化引水管理及提升引航安全，積極進行強制引水區檢討，已於今年3月19日函報交通部審查，交通部於4月24日函請航港局檢討修正後再行陳報，航港局5月31日再度召開外部研商會議，修正後將儘速函報交通部審查及辦理預告作業。

引水人 航港局

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