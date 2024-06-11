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批核火背後利益龐大 民團:斷開核火就是斷開藍綠利益

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民間團體指出，核能與天然氣屬於橋接式能源，背後涉及龐大利益，依賴進口的核能與天然氣就是斷送國防能力。聯合報系資料照
民間團體指出，核能與天然氣屬於橋接式能源，背後涉及龐大利益，依賴進口的核能與天然氣就是斷送國防能力。聯合報系資料照

針對國家能源轉型方向，以及總統賴清德、經濟部長郭智輝不再提及非核家園，民間團體指出，核能與天然氣屬於橋接式能源，背後涉及龐大利益，依賴進口的核能與天然氣就是斷送國防能力，斷掉核火就是斷掉藍綠再背後的利益體系，也才能讓能源轉型走向正途。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，大家都知道核能和天然氣背後有多大的利益，假如台灣產業用的是不乾淨的能源，出口產品也會被加收碳費或碳稅，加上核電燃料棒和天然氣都仰賴進口，出口產品還要再被徵收碳費和碳稅，等同讓台灣經濟命脈被持續綁架。

陳薇仲指出，核能擁護者偏向藍營，尤其以黃士修為首的一群人，擁護天然氣的則偏向綠營，核能與天然氣各自的擁護者以台灣土地繼續寄生，斷掉核火就是斷掉藍綠的利益體系。

至於賴總統不再提到非核家園，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，姑且不論傳統的核能論述，能源轉型是台灣必走之路，傾斜到大量使用橋接性能源反而拖累整個能源轉型進程。

若不使用核能與天然氣，台海若爆發衝突台灣的能源能撐多久?台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，地熱一直存在台灣地底下，就算單一地熱案場被破壞，但因為地熱案場屬於分散式，敵軍無法同時封鎖和破壞，和光電一樣只能點狀式破壞，而台灣的核電廠都位於危險地帶，大屯山岩漿庫也在核二廠下方，核四工程品質非常糟糕，應變更核能用地做轉型使用。

核能 碳費 非核家園

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