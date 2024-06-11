「看不見的國度」談台灣民主路 溫哥華觀眾感動落淚

美籍導演葛靜文製作的台灣民主紀錄片「看不見的國度」昨天在溫哥華首映，現場佳評如潮，外國友人感佩台灣堅定走在民主道路上，甚至有人為台灣遭中國打壓而難過落淚。

這部深入探討台灣民主歷程以及國際地位的紀錄片，受溫哥華國際電影節（VIFF）邀請，從10日起至22日，共放映6個場次。

85分鐘的影片說明了台灣的歷史演變、政權變化，特別著重於前總統蔡英文執政下的兩岸關係，並論述香港反送中運動和俄烏戰爭對台灣的影響，描繪台灣如何在國際地緣政治中找到自己的位置和認同感。

現場觀眾多數都是土生土長加拿大人，馬克（Mark）對中央社說：「中國的打壓令人不寒而慄，看看我們加拿大被北京攪亂成甚麼樣子，很難想像就在中國旁邊的台灣是怎麼挺過來的。」

凱莉（Carley）在與記者交談中忍不住落淚，她很驚訝有一個被迫在奧運會放棄國名，也不能參加世界衛生組織（WHO）的國家，有那麼堅強的韌性。她說，「台灣真的很偉大，面對中國巨大的威脅卻從不退縮。我的心為台灣人民感到悲痛與憐惜。」

影片中提及台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，一對同志伴侶施瑞（Shree）和肯（Ken）對台灣的進步包容大為讚賞，他們說，「衷心期盼台灣很快能成為一個全世界都支持的獨立國家。」

一群台灣僑胞相約到影院觀賞「看不見的國度」，不少人都濕了眼眶。

有人稱「看到奧運會場只有中華台北旗幟，沒有國旗、沒有國名、拿金牌也不能唱國歌的那個場景，心好痛。」還有人表示，「一個片段顯示台灣沒有在購買選擇的國家清單上，這看似很小的問題，卻也常困擾我，『Taiwan』這個字就如此見不得光嗎？」

卑詩大學牙醫學院教授山人幸琪對於影片中剪輯了世界衛生組織官員艾沃德（Bruce Aylward）接受一名記者視訊訪問的片段印象最深刻。艾沃德被問及世衛是否會重新考慮台灣入會時，竟停頓了幾秒後稱「聽不見」，隨後視訊連線突然中斷。

山人幸琪說：「當下，電影院觀眾都爆出不可思議的驚嘆聲，我們醫學界更心酸，因為對抗COVID-19的英雄台灣長年被拒於世衛門外，非常諷刺！」

駐溫哥華辦事處處長劉立欣表示，這部紀錄片不僅談前總統蔡英文執政之路，也提及前總統馬英九曾說，香港一國兩制已死亡，凸顯台灣的未來只有在自由民主的價值觀上才能發展。