公費肺炎鏈球菌疫苗剩1.1萬劑 50歲以上要打要快

疾管署日前宣布短期擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，今天公布最新統計，目前50歲以上民眾PPV23共接種8.3萬人次，縣市庫存約1.1萬劑。疾管署表示，何時打完仍有待觀察。

衛生福利部疾病管制署日前公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並自5月28日起擴大施打，至用罄為止。

根據疾管署最新統計，5月28日至6月11日期間，50歲以上民眾PPV23共接種8萬3325人次，縣市庫存約1.1萬劑；與8日公布剩約1.5萬劑相比，整個端午連假約接種4000劑。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，連假期間，開診的醫療院所不多，1.1萬劑何時打完仍有待觀察，但還是要提醒民眾，事先詢問各地疫苗供應情形，疫苗通常要2週左右保護力才會生效，呼籲及早打好打滿。

疾管署曾說明，這批提供50至64歲民眾接種的PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55至64歲原住民PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，2劑接種間隔至少1年。

如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述2項疫苗則間隔至少8週即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。