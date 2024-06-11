快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

公費肺炎鏈球菌疫苗剩1.1萬劑 50歲以上要打要快

中央社／ 台北11日電

疾管署日前宣布短期擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，今天公布最新統計，目前50歲以上民眾PPV23共接種8.3萬人次，縣市庫存約1.1萬劑。疾管署表示，何時打完仍有待觀察。

衛生福利部疾病管制署日前公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並自5月28日起擴大施打，至用罄為止。

根據疾管署最新統計，5月28日至6月11日期間，50歲以上民眾PPV23共接種8萬3325人次，縣市庫存約1.1萬劑；與8日公布剩約1.5萬劑相比，整個端午連假約接種4000劑。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，連假期間，開診的醫療院所不多，1.1萬劑何時打完仍有待觀察，但還是要提醒民眾，事先詢問各地疫苗供應情形，疫苗通常要2週左右保護力才會生效，呼籲及早打好打滿。

疾管署曾說明，這批提供50至64歲民眾接種的PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55至64歲原住民PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，2劑接種間隔至少1年。

如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述2項疫苗則間隔至少8週即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。

疫苗 疾管署 肺炎

延伸閱讀

安特羅腸病毒疫苗搶手

50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.5萬劑

50歲以上民眾快打！肺鏈疫苗剩不到3萬劑 擴大接種結束倒數

下周六之前都還來得及 國健署公費HPV疫苗開放補打

相關新聞

獨／增臨停空間暫緩記點到期 4縣市0需求桃園完成率居末

交通違規記點新制去年6月上路，卻因臨停空間不足引發職業駕駛反彈。 交通部去年底表示，今年6月前要求地方政府完成道路每10...

張學友也中了 台大醫曝原因：嬰兒感染RSV後遺症10年

62歲歌神張學友日前因感染呼吸道融合病毒（RSV）緊急取消在台演唱會。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，除老年人...

回響／黃單未強制補強 李四川喊話中央：應給更多公權力

0403花蓮強震，再度震出紅黃單危險建物的老問題，以花蓮天文星大樓為例，當年早被列為黃單建築，還是難逃強震倒塌。聯合報今...

反對四接 環團：經濟部逼迫台灣人在核能與天然氣二選一

經濟部長郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，協和電廠改建（四接）必須推動，且沒有替代方案。環團今天表示，經濟部缺乏政...

熱！台北人注意 高溫恐36度以上氣象署發黃色高溫資訊

天氣熱，台北人注意了。

賈新興：梅雨鋒面跑到沖繩、中國南邊 台灣15日起降雨偏少機率高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，梅雨鋒面跑到沖繩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。