美國進口牛排醬等檢出致癌環氧乙烷 遭邊境攔截

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有3批從美國進口的調味醬，都被檢出致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，包括烤肉醬、牛排醬等，全數退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有15項檢驗不合格產品，如緬甸咖哩粉、新加坡叻沙醬等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，包括3批從美國進口的調味醬，分別為好食國際有限公司進口的「無糖油醋醬（BRIANNASFRENCH VINAIGRETTE DRESSING）」、「煙燻辣椒和萊姆烤肉醬（BRIANNAS SMOKED CHIPOTLEMARINADE）」，以及展盈貿易有限公司進口的「牛排醬（A-1 STEAK SAUCE）」，違規原因都是檢出殘留農藥環氧乙烷，違反不得檢出規定。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，據食藥署統計，去年12月3日至今年6月3日期間，美國進口調味醬共計報驗409批，其中8批不合格、占1.96%，針對這2家業者都將調整為逐批查驗，至於邊境則持續採加強抽批到今年7月7日。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途；若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及周邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮。

此外，駱洋股份有限公司從印度進口的「馬芹（HATHI CUMIN SEEDS）」，一口氣檢出20種農藥殘留含量不符規定，包括環氧乙烷、三賽唑、愛殺松、氟克殺等，依規定為不得檢出的農藥，全數共10公斤依規定退運或銷毀。林金富說，同產地、同號列產品維持逐批查驗。

禧年廚坊股份有限公司從中國大陸進口的「藤椒酸菜料（藤椒酸菜料）」，被檢出防腐劑去水醋酸0.05g/kg。林金富表示，酸菜不在去水醋酸的可使用範圍內，共435公斤依規定退運或銷毀；同產地、同號列產品由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。