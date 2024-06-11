快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

3大夏季水果是減重地雷！芒果入榜 營養師曝：1聖果可連皮吃

聯合新聞網／ 綜合報導
「少吃多動」是減肥的不二法門，尤其飲食更是重要。圖／Ingimage
「少吃多動」是減肥的不二法門，尤其飲食更是重要。圖／Ingimage

「少吃多動」是減肥的不二法門，尤其飲食更是重要，許多人認為，只要少吃精緻澱粉、多多補充蔬果就沒問題，但營養師劉怡里特別提醒民眾，其實有三種夏季水果是減重地雷，如果真的想吃，可以參考兩個時間點。

劉怡里在臉書粉專PO影片指出，這三種地雷水果，分別是荔枝、龍眼、芒果，這些水果熱量、GI值（升糖指數）都高，不小心吃太多的話，容易讓體內三酸甘油脂過高，且因為胰島素增加，造成體脂肪上升。

但這些水果也不是完全不能吃，劉怡里指出，像是運動完後馬上吃，補充身體需要的糖分就相對沒問題，另外就是餐跟餐之間、吃完飯後兩個小時食用，對減肥來說也比較好。

劉怡里還推薦大家在夏天非常適合減肥的水果飲品，就是百香果加綠茶，「因為兩顆百香果才等於一份的水果」，她也提醒大家，高GI水果可以在白天吃，至於低GI水果，例如芭樂、小番茄可以在晚上吃。

事實上，劉怡里先前也表示過，蘋果的熱量低、維生素含量豐富，膳食纖維含量也不低，因此被視為「減肥聖果」，蘋果的果皮營養價值高，吃蘋果時建議連皮一起吃，對健康最有益。而且蘋果屬於低GI水果，適合糖尿病患者、減肥的人、有三高問題者食用，但如果是腸胃炎發作的人，則去皮後再吃即可。

水果 減肥 芒果 荔枝

延伸閱讀

慎入！ 新竹買到蟑螂牛肉麵 孕婦舀一口見「躺平狀」嚇到宮縮

搭到電動休旅車小黃加深他買車衝動 司機反問：台北人幹嘛買？

訂房1晚…「信用卡被刷161萬」她嚇傻 飯店業曝：這環節出包

好市多1飲品超難買？他手刀搶進3瓶嗨翻 會員曝：連路人都推

相關新聞

獨／增臨停空間暫緩記點到期 4縣市0需求桃園完成率居末

交通違規記點新制去年6月上路，卻因臨停空間不足引發職業駕駛反彈。 交通部去年底表示，今年6月前要求地方政府完成道路每10...

張學友也中了 台大醫曝原因：嬰兒感染RSV後遺症10年

62歲歌神張學友日前因感染呼吸道融合病毒（RSV）緊急取消在台演唱會。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，除老年人...

回響／黃單未強制補強 李四川喊話中央：應給更多公權力

0403花蓮強震，再度震出紅黃單危險建物的老問題，以花蓮天文星大樓為例，當年早被列為黃單建築，還是難逃強震倒塌。聯合報今...

反對四接 環團：經濟部逼迫台灣人在核能與天然氣二選一

經濟部長郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，協和電廠改建（四接）必須推動，且沒有替代方案。環團今天表示，經濟部缺乏政...

熱！台北人注意 高溫恐36度以上氣象署發黃色高溫資訊

天氣熱，台北人注意了。

賈新興：梅雨鋒面跑到沖繩、中國南邊 台灣15日起降雨偏少機率高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，梅雨鋒面跑到沖繩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。