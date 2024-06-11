3大夏季水果是減重地雷！芒果入榜 營養師曝：1聖果可連皮吃

「少吃多動」是減肥的不二法門，尤其飲食更是重要，許多人認為，只要少吃精緻澱粉、多多補充蔬果就沒問題，但營養師劉怡里特別提醒民眾，其實有三種夏季水果是減重地雷，如果真的想吃，可以參考兩個時間點。

劉怡里在臉書粉專PO影片指出，這三種地雷水果，分別是荔枝、龍眼、芒果，這些水果熱量、GI值（升糖指數）都高，不小心吃太多的話，容易讓體內三酸甘油脂過高，且因為胰島素增加，造成體脂肪上升。

但這些水果也不是完全不能吃，劉怡里指出，像是運動完後馬上吃，補充身體需要的糖分就相對沒問題，另外就是餐跟餐之間、吃完飯後兩個小時食用，對減肥來說也比較好。

劉怡里還推薦大家在夏天非常適合減肥的水果飲品，就是百香果加綠茶，「因為兩顆百香果才等於一份的水果」，她也提醒大家，高GI水果可以在白天吃，至於低GI水果，例如芭樂、小番茄可以在晚上吃。

事實上，劉怡里先前也表示過，蘋果的熱量低、維生素含量豐富，膳食纖維含量也不低，因此被視為「減肥聖果」，蘋果的果皮營養價值高，吃蘋果時建議連皮一起吃，對健康最有益。而且蘋果屬於低GI水果，適合糖尿病患者、減肥的人、有三高問題者食用，但如果是腸胃炎發作的人，則去皮後再吃即可。