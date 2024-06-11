回響／黃單未強制補強 李四川喊話中央：應給更多公權力

0403花蓮強震，再度震出紅黃單危險建物的老問題，以花蓮天文星大樓為例，當年早被列為黃單建築，還是難逃強震倒塌。聯合報今報導建物耐震列管與都更難推專題。北市副市長李四川也喊話中央，希望中央可以研擬修法，讓地方能有公權力可介入，以黃單為例，針對危險建物補強，地方政府並沒有強制力，僅僅有罰款，「強度根本都不強」。

本報今天專題報導黃單危樓未強制補強等系列專題，台北市副市長李四川說，目前政府為了協助危樓補強，中央現有法令就有針對結構評估耐震力不足，補助上限可到450萬元，近期還說要提高至1200萬元，另也針對0403救災基金，中央給予補助每戶30萬元，北市加碼20萬元，中央沒有補助的公共設施，北市府也給予補助最高150萬元，如補助管委會管理的公共設施等。但李無奈說，「現在就有補助，但民眾就是不來啊！」

從921到331地震，光台北市就累計還有47件紅黃單列管，現在0403強震又增加25件，總共有72件，李四川說，許多黃單列管建築被貼黃單在哪裡，但民眾不來申請、也不來補強，政府也沒有公權力可以去處理。

李四川喊話中央，中央應該有法令給地方政府有工具或公權力，針對不來申請、也不補強的，有公權力可以介入，以現在規定來看「強度都不強」，現只有針對緊急的紅單狀況，才能以救災的法令介入要求建物暫停使用。

尤其經過0403花蓮強震、及新內閣上路，李四川呼籲中央，0403後到現在，中央僅有來調查受災狀況，不過就法令的配套，至今還沒有來討論要怎麼檢討，他認為，中央應更加正視黃單危樓的問題，也呼籲新內閣應就全台紅黃單等危險建築問題，有必要再多下一點功夫。