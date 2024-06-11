反對四接 環團：經濟部逼迫台灣人在核能與天然氣二選一

經濟部長郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，協和電廠改建（四接）必須推動，且沒有替代方案。環團今天表示，經濟部缺乏政策高度、淪落為台電的發言人，也逼迫台灣社會在核能與天然氣這兩種不應依賴的橋接式能源中二選一。

公民團體今天於立法院召開「基隆不該是國門彈靶，核火均應退場轉再生」記者會，針對郭智輝日前的發言，現場團體表示，這種政策傾斜除讓台灣社會與產業落後於國際零碳與公正轉型的趨勢，更讓台電站在自己的行政本位便利超譯「能源轉型」，而持續推動核一核二延役、協和LNG天然氣電廠等同在重要軍事與運輸用地的基隆港擺上3顆大炸彈，經濟部長不惜犧牲基隆市安全，換到的卻是飲鴆止渴式的能源轉型。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，針對北部用電缺口問題，台電在2021年藻礁公投爭議時說「三接與大潭電廠可以解決北部用電問題」，以及「大潭新增機組列為2024年協和除役的替代方案」；但到了2022年為了要強蓋四接，又硬將北部電網切成北西與北東，強調加上北西電網融通上限420萬瓩，北東電網仍有50萬瓩缺口；到了2023年再改口為470萬瓩缺口，再度以缺電恐懼、區域平衡的說詞掩飾政策的錯誤。

王醒之指出，50萬瓩電力缺口是指「全年只占2%時間的尖峰用電」，與其四處蓋高碳排的天然氣電廠、強建天然氣接收站，犧牲基隆港市安全與海洋生態，不如老老實實做好用電管理需量反應，如何檢驗新政府的溝通能力與誠意，協和四接是一個關鍵的指標。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅提出，協和年底除役後不該改建燃氣火力電廠，而應以「永續四能」替代，首先協和去年發電量僅佔全國用電量0.8%，應以總統賴清德倡議的「深度節能」省下；其次透過「能源管理」引導用戶減少尖峰用電或移轉至離峰時間使用，較增建電廠更環保與經濟；「儲能」則將白天多餘的光電遞延到夜間使用，或將離峰時間過剩的電力貯存到尖峰時間使用，可提高電力調配能力並輔助再生能源發展；協和轉燃氣每年排碳623萬公噸、空汙1221公噸，運輸若遭封鎖即斷氣斷電，反觀再生能源不僅低碳、低汙染且高自主，又可提供產業發展需要的永續能源。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，近百年來，從北部火力發電廠、深澳燃煤電廠，再到戒嚴時期強硬興建的核一廠與核二廠，接續著燃重油40餘年的協和發電廠，讓基隆人用生命為台北和台電的利益發電，基隆人盼了多年的能源轉型正義，換來的卻是給台電雙贏的一場騙局，整整6年來將基隆放上核火二選一的超爛選擇題，怎麼選都是基隆輸。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，天然氣接收站不是愈多愈好，盲目競相興建天然氣接收站並無法解決問題，尤其是政府一下說不缺電，台電一下卻又說北東電網有470萬瓩的缺口，電夠不夠是客觀事實，政府更有義務來釐清。