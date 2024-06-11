獨／增臨停空間暫緩記點到期 4縣市0需求桃園完成率居末

交通違規記點新制去年6月上路，卻因臨停空間不足引發職業駕駛反彈。 交通部去年底表示，今年6月前要求地方政府完成道路每100至150公尺劃設10%黃線或臨停車格，在此之前暫緩記點。如今6月期限已到，根據交通部統計，已有10縣市100%完成黃線及專用車格畫設，但有8縣市盤點僅個位數需求，甚至有4縣市盤點0需求，完成率0%。

交通違規記點新制規定，1年內記滿12點就會被扣照2個月，職業駕駛認為，沒有足夠臨停空間，嚴重影響生計，多次到交通部抗議。交通部前部長王國材去年底表示，為了駕駛生計，要求地方政府今年（2024年）6月前完成道路每100至150公尺劃設10%黃線或臨停車格，在此之前暫緩路口、公車站10公尺內上下客貨及騎樓違停等記點。

根據交通部截至6月5日統計，22縣市中已有10縣市100%完成黃線及專用車格畫設，但嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、連江縣等4縣市經盤點無黃線及專用車格，因此執行率為0%。

交通部統計，六都之中完成率100%的分別為台北市及台中市，各設置236、212處，但總數以高雄市盤點出323處需求最多，已完成304處，完成率94%；其次為新北市盤點出250處，已完成206處，完成率82%。另外，桃園市總計盤點出97處最少，完成率47.42%也居全台之末。

在非六都部分，完成率100%的雖有基隆市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等10縣市，但除了基隆市盤點出147處需求，其他縣市皆不到百處，苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣更只有個位數。此外，宜蘭縣不僅只盤點出7處，完成率更只有57.14%。

對於今年6月期限已到，是否恢復路口、公車站10公尺內上下客貨，及騎樓違停記點，交通部表示，先前交通部以環境提升為優先，暫緩記點，目前還有行政院4年400億元在提升人行空間，預計持續以工程替代監理，滾動式檢討。