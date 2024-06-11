蘋果WWDC 6大系統更新一次看！Mac可遙控iPhone 超狂「數學筆記」功能太期待

講者語速超快、內容超豐富的WWDC24發表會稍早落幕，蘋果為大家送上近年最大幅度的系統更新，包括visionOS 2、iOS 18、tvOS 15、watchOS 11、iPadOS 18、macOS 15，最後還有壓軸的Apple Intelligence登場，更新重點一次看。

visionOS 2

・vision Pro從今年2月在美國開賣發售以來已經有2,000多款專用APP專用程式，同時兼容超過150萬個iPhone、iPad應用程式。

・透過機器學習技術，visionOS 2可將一般平面2D相片轉換成3D空間相片。

・將有更多更簡化便利的新手勢操作，例如手掌向上捏合即可叫出主畫面選單。

・原本就非常直覺好用的Mac虛擬螢幕功能將可以模擬出更大、解析度更高畫面，最大可支援2台4K顯示器的畫面大小。

・旅行模式現在支援火車，在原本飛機模式的使用經驗也會更好。

・將與Canon合作推出「空間鏡頭」，搭配Canon R7指定系列機身拍攝。

・Vision Pro將在更多市場開賣，6月28日起於中國大陸、香港、日本和新加坡，7月12日起於澳大利亞、加拿大、法國、德國和英國正式上市。台灣用戶可得再等等。

iOS 18

・主畫面的App與Widget小組件有更多新玩法，可以自訂位置、調整深色模式，甚至可以選擇色調。

・控制中心新贈更多進階自訂功能、控制選項庫，並可上下滑動切換不同頁面，像是音樂播放、智慧家電控制等功能。

・部分控制中心的功能也可以在鎖定畫面上使用，或設定成動作按鈕快速鍵。

・提供了App上鎖功能與隱藏功能。

・訊息App有更多文字格式、特效、回覆表情符號可以使用。

・提供衛星傳送iMassage功能，或用來傳簡訊也可以。

・郵件有新的自動分類方式，會判別重要、有時效、認識的人傳送的內容並優先顯示，或把同一個傳送者的郵件都集合在一起。

・遊戲模式登場，維持高幀率顯示，與AirPods、遊戲手把搭配使用時更低延遲。

・相片App 帶來史上最大更新，全新精選集有助於使用者依據主題瀏覽照片，更快跳到某個指定的日期，篩選功能也更便利，依照地點、主題、人物，還會自動過濾掉截圖檔案。自動播放功能也讓人可以隨時回味美好時光。

・AirPods Pro第2代將支援用點頭、搖頭動作感應就能接聽或是掛斷來電。

tvOS 18

・推出「InSight」全新智慧功能，可在畫面上即時顯示Apple TV+電影和節目中的演員、角色及該場景使用的配樂資訊，並可快速將該曲目新增至Apple Music播放列表中。

・支援21:9電影院比例

・螢幕保護程式可支援使用Apple TV+畫面，或可選擇可愛的史努比。

watchOS 11

・新的「訓練負荷」功能，加入年齡、身高和體重等資料，搭配GPS、心率和海拔等鍛鍊資料，為訓練耗能評分。

・將原本睡眠偵測所記錄下的心率、呼吸率、手腕溫度、睡眠時間和血氧透過新的Vitals應用程式，提供更簡單、容易判別的健康指標。

・經期追蹤App支援孕期模式。

・智慧型堆疊功能更加智慧、貼心，可根據時間、日期、位置、日常例行公事，或是天氣突然變化的狀況等主動跳出提醒通知，透過語音辨識，Apple Watch也可自動透過widget幫忙翻譯。

iPadOS 18

・與iOS 18一樣，主畫面的App與Widget小組件有更多新玩法。

・新的懸浮標籤頁功能，更方便切換常用頁面。

・最狂的更新就是「數學筆記」功能，搭配Apple Pencil，只要寫下算式就可以幫忙計算答案，還會模仿你的筆跡自動書寫，修改算式也會更新答案，甚至可以將算是轉換成圖表。但如果你連算式都不會列，可能也沒救。

・SharePlay同播共享功能再進化，使用者可以在螢幕上點選並繪製，向其他人指出應該做什麼，甚至可以請求遠端控制裝置的許可。

・備忘錄除了也支援數學計算功能，也可以自動美化手寫字跡，自動修正調整，讓手寫筆記更有效率。

・終於有計算機App了。

macOS Sequoia

・超狂「iPhone鏡像輸出」功能，在Mac上直接檢視手機桌面，透過觸控板操作iPhone上所有功能，音訊也能播放，甚至可以直接從Mac檢視和回覆iPhone上的通知、剪下Mac內容貼入手機上的App中。於此同時，iPhone本身還是保持鎖定狀態。

・鑰匙圈功能更進化，推出獨立的Password App幫用戶管理所有帳號密碼。

・終於有視窗自動排列對齊功能了。