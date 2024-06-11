賈新興：梅雨鋒面跑到沖繩、中國南邊 台灣15日起降雨偏少機率高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，梅雨鋒面跑到沖繩、中國南邊，中國南方進入降雨好發期，沖繩梅雨開始了，台灣15日起至7月上旬前半降雨偏少機率高。

賈新興指出，11-17日沒有鋒面在台灣附近，梅雨鋒面跑到台灣北部外海、沖繩、中國南邊，沖繩梅雨開始了，中國南方進入降雨好發期。台灣最近吹西南風，比較濕熱，但新竹以北雨下不來，就更悶熱了。

他說，18-24日太平洋高氣壓增強，台灣吹南風，溫度高水氣多，比較濕熱，鋒面不在台灣附近，跑到中國長江流域、日本、韓國，未來兩周沒有鋒面影響台灣。

賈新興指出，16日前台中沿海易有雨，台東留意焚風發生機率。12日至16日，台東有些微焚風現象發生的機率，每日深夜至隔天清晨，台中以南沿海易有局部短暫雨，午後除竹苗以北及宜花東天氣相對穩定外，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨。

17日起太平洋高壓逐漸增強，清晨彰化以南沿海仍有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。18日至20日，午後有零星短暫陣雨。

賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，6月15日起至7月上旬前半，降雨轉偏少的機率高，之後南方水氣有增多的趨勢。

賈新興也表示，聖嬰現象預測顯示，聖嬰現象減弱中，7月有轉為正常的機率，並於9月至11月有超過5成的機率轉為反聖嬰現象。未來一季台灣降雨預測顯示，無明顯訊號。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。