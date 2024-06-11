地震後花東旅遊冷清 李孟諺：補助政策視情況調整
受到403地震影響，花東旅遊在端午節假期反應冷清，交通部長李孟諺指出，後續會根據旅遊住宿狀況，在政策上盤點和調整，也呼籲民眾在暑假多去花蓮旅遊。
今年端午連假花蓮訂房率仍慘兮兮，根據交通部觀光署統計，花蓮在端午假期前2天的訂房率僅12.07%。
對此，交通部長李孟諺昨天視察高公局時受訪表示，希望花蓮可以從震災復興起來，因此中央推出包含災後復建、觀光振興方案，其中住宿補助從6月開跑，台灣好行和觀光巴士補助都在推動當中。
李孟諺指出，這次連假假期短，加上天候不佳，都有影響民眾出遊情況，後續將根據住宿旅遊狀況，在政策上盤點和調整，也呼籲民眾在暑假期間多多到花蓮旅遊，振興花蓮觀光。
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