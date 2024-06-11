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陸軍官校百年校慶 中華郵政本周五發行100周年紀念郵票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年適逢中華民國陸軍軍官學校百年校慶，中華郵政公司將於本周五發行100周年紀念郵票。圖／中華郵政提供
今年適逢中華民國陸軍軍官學校百年校慶，中華郵政公司將於本周五發行100周年紀念郵票。圖／中華郵政提供

今年適逢中華民國陸軍軍官學校100周年校慶，為感謝國軍官兵犧牲奉獻與保家衛國的辛勞，中華郵政公司將於周五發行100周年紀念郵票；配合郵票發行，特印製郵票首日、貼（護）票卡及活頁集郵卡，提前於明日發售。

國父孫中山先生於民國13年，主持中華民國陸軍軍官學校開學並頒書面訓詞，即現今的國歌歌詞，113年適逢該校100周年校慶。

為感謝國軍官兵從不間斷地犧牲奉獻與保家衛國的辛勞，中華郵政公司周五（14日）發行「中華民國陸軍軍官學校100周年紀念郵票小全張」1張，內含面值8元及28元郵票各1枚。

郵票圖案以國旗、校旗及黃埔時期的校門作為背景，黃埔、南京、成都及鳳山時期的學生立正並舉手敬禮，心中謹記校訓「親愛精誠」與「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，展現百年來黃埔子弟為國家貢獻心力的真性情。

中華郵政公司指出，郵票及小全張版銘上的黃埔百年標誌，象徵繼往開來，並祈望國家長治久安、國祚綿延。

另配合郵票發行，特印製郵票首日封、貼（護）票卡及活頁集郵卡各1批，提前明（12日）發售，並製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購。

中華郵政 陸軍

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