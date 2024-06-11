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張學友也中了 台大醫曝原因：嬰兒感染RSV後遺症10年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，1歲以下嬰幼兒是RSV感染高危險群，感染後易出現呼吸困難、發紺、缺氧等症狀，或併發肺炎與支氣管炎，且無法帶來終身免疫，恐留下氣喘等後遺症長達10年 。本報資料照片
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，1歲以下嬰幼兒是RSV感染高危險群，感染後易出現呼吸困難、發紺、缺氧等症狀，或併發肺炎與支氣管炎，且無法帶來終身免疫，恐留下氣喘等後遺症長達10年 。本報資料照片

62歲歌神張學友日前因感染呼吸道融合病毒（RSV）緊急取消在台演唱會。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，除老年人外，1歲以下嬰幼兒更是RSV感染高危險群，感染後易出現呼吸困難、發紺、缺氧等症狀，或併發肺炎與支氣管炎，且無法帶來終身免疫，恐留下氣喘等後遺症長達10年 。

黃立民表示，RSV是一種各年齡層都可能感染的病毒，常見於嬰幼兒族群，症狀包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數會在1到2周內康復，但對於1歲以下嬰兒與患有慢性病的長者，感染RSV後住院風險較高，建議症狀出現後盡快就醫。

RSV在長者、小孩症狀表現相似，但引起的疾病各有不同。黃立民表示，RSV病毒特性容易侵犯下呼吸道，在嬰幼兒容易引起「細支氣管炎」，即嬰兒氣喘，在長者則容易引發肺炎，造成發燒等症狀出現。

「研究顯示，肺部體積愈小，感染RSV後症狀愈嚴重，早產兒罹病後症狀往往最嚴重。」黃立民表示，民眾在2歲以前感染RSV的比率為100%，平均每個月感染機率即有4%至5%，比率並不低，且嚴重時恐出現缺氧、發紺、肋骨下凹陷，需住院治療，住院率高達腸病毒的7倍；嬰兒感染RSV會因為呼吸不順暢而影響進食、睡眠等日常作息，導致脫水或營養不足，更不利復原。

黃立民建議，家長應重視疾病預防，除須注意月子中心、托嬰場合的感染控制外，建議盡量減少出入人潮密集處所，家人感冒時應隔離，避免傳染給嬰幼兒，因RSV感染無法帶來終生免疫，且會留下氣喘、反覆喘鳴等長期後遺症，「恐損害呼吸道功能長達10年。」建議家長讓嬰幼兒接種單株抗體，預防RSV感染及重症。

RSV 氣喘 黃立民

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