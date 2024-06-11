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水質有疑慮 機捷全線數十部飲水機暫停使用

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
機場捷運飲水機水質有疑慮，目前多數暫停開放使用。圖／翻攝自桃園大眾捷運公司
機場捷運飲水機水質有疑慮，目前多數暫停開放使用。圖／翻攝自桃園大眾捷運公司

桃園大眾捷運公司昨天發出公告，指機場捷運全線飲水機水質檢測廠商作業疑有瑕疵，所以連假期間暫停使用等待重新採樣調查，不過各站已有一部飲水機先更換濾芯供民眾使用，原先水質是否有問題，有待調查報告結果出爐。

桃捷表示，公司6日傍晚接獲民眾檢舉，內容指公司委託檢測水質廠商採檢水量不足，可能導致檢驗結果失真。公司考量食安，7日開會決議暫停開放全線飲水機，8日安排採檢人員至各站各機採樣，同時也請其他廠商更換濾心，10日恢復全線各站各有1部飲水機可用。

桃捷暫停開放飲水機引發員工緊張，擔心每天喝的飲用水水質有問題；桃捷公司表示，民眾檢舉內容真偽不明，暫停開放只是預防性措施，尚無法確定水質確有問題。

桃捷表示，目前已請環保局協助全線及公司內部97部飲水機採樣，委由公正第三方檢驗。針對民眾權益部分，公司也請其他廠商更換濾芯，昨天各站至少有1部飲水機可用，造成旅客不便，深感抱歉。

機場捷運飲水機水質有疑慮，目前多數暫停開放使用。圖／翻攝自桃園大眾捷運公司
機場捷運飲水機水質有疑慮，目前多數暫停開放使用。圖／翻攝自桃園大眾捷運公司

桃捷 水質 飲水機

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