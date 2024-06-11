水質有疑慮 機捷全線數十部飲水機暫停使用

桃園大眾捷運公司昨天發出公告，指機場捷運全線飲水機因水質檢測廠商作業疑有瑕疵，所以連假期間暫停使用等待重新採樣調查，不過各站已有一部飲水機先更換濾芯供民眾使用，原先水質是否有問題，有待調查報告結果出爐。

桃捷表示，公司6日傍晚接獲民眾檢舉，內容指公司委託檢測水質廠商採檢水量不足，可能導致檢驗結果失真。公司考量食安，7日開會決議暫停開放全線飲水機，8日安排採檢人員至各站各機採樣，同時也請其他廠商更換濾心，10日恢復全線各站各有1部飲水機可用。

桃捷暫停開放飲水機引發員工緊張，擔心每天喝的飲用水水質有問題；桃捷公司表示，民眾檢舉內容真偽不明，暫停開放只是預防性措施，尚無法確定水質確有問題。